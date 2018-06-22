Yüreğir Belediyesi’nden engelli ve hasta seçmenlere araç

Başkan Çelikcan, 24 Haziran Pazar günü yapılacak olan Cumhurbaşkanlığı ve 27. Dönem Milletvekilliği seçimlerinde bolluk için, bereket için, büyük Türkiye için en önemlisi istikrar ve güven ortamının devam etmesi için AK Parti iktidarının devamı ile mümkün olduğunu belirtti.

Türkiye’nin AK Parti iktidarı ile birçok ilklerle tanıştığını Türkiye’nin güven ve istikrara kavuştuğunu belirten Başkan Çelikcan, ’’Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan dünyada da mazlumların umudu ve sesi olmaya devam etmektedir. Türkiye artık bölgesinde söz sahibi, sözü dinlenen itibarlı bir ülke konumundadır. Ekonomik olarak ise vatandaşlarımız yarınlara güvenle bakıyorlar. Uzun vadeli yatırımlar yapabiliyorlar’’ şeklinde konuştu.

Türkiye’nin her alanda güçlenmesi, büyümesi, birliğimizin bütünlüğümüzün devamı ve kalkınma hamlelerinin devam etmesi için deneyimli kadrolara ihtiyaç olduğunu belirten Başkan Çelikcan, "2002 yılından bu yana girdiği bütün seçimleri kazanan AK Parti’de bilgi birikimi ve tecrübe vardır. Bu bilgi ve birikim vatandaşlarımıza hizmet olarak dönmeye devam etmektedir. Hizmetlerin kesintiye uğramaması için vatandaşlarımız geçmiş yılları unutmamalıdır” ifadelerini kullandı.

Yüreğir’de oy kullanılacak hasta, engelli vatandaşlar için 3 ayrı ekibin kurulduğunu belirten Yüreğir Belediye Başkanı Mahmut Çelikcan, "Yüreğir’de oy kullanmak isteyen engelli ve hasta vatandaşlarımız için 2 adet engelli aracı ve 1 adet minibüs 24 Haziran Pazar günü tam gün vatandaşlarımızın hizmetinde olacaktır. Bize ulaşmak isteyen vatandaşlarımız 0322 321 56 56 numaralı telefonu arayabilirler" dedi.