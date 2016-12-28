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28 Aralık 2016 13:32

Yüreğir Belediyesi’nden spor tesisi atağı

Yüreğir Belediyesi’nden spor tesisi atağı

28 Aralık 2016 13:32

Yüreğir Belediyesi gençlerin spor yapmalarını sağlamak amacıyla her bölgeye spor tesisi yapıyor. Amaçlarının gençlerin spor yapmalarını sağlamak olduğunu belirten Yüreğir Belediye Başkanı Mahmut Çelikcan ’’Hedefimiz gençlerimizin yarışmacı olmaları değil, spor ahlakıyla yetişmiş eğitimli nesiller, bireyler olarak toplumda yer almalarını sağlamaktır’’ dedi.
Yüreğir Belediyespor Futbol Kulübü Amatör 1. Küme, U17 ve U15 liglerinde başarılı bir şekilde mücadele ettiğini belirten Başkan Çelikcan, ’’Amatör spor kulübümüz 2015/2016 sezonunda grubunda şampiyon olarak 1. Amatör kümeye terfi etmiştir. Takımımız 1. Amatör Küme’de şampiyon olma yolunda ilerlemektedir. Yapılan maçlar sonunda takımımız 9 galibiyet, 2 beraberlik ile grubunda liderliğini sürdürmektedir.
U15 ve U17 ligi grubunda her yıl olduğu gibi alt yapıdan yetişen sporcularımız ile ligde playoff yolunda mücadelelerini sürdürmektedir. U11, U13, U14, U16 ve U19 ligleri ise Ocak ayı sonunda başlayacaktır. Takımlarımızın hazırlıkları tüm hızıyla devam etmektedir’’ şeklinde konuştu.

Yüreğir tesislerle donatıldı
Yüreğirli vatandaşların spor yapmaları amacıyla Yüreğir’e 8 adet spor tesisi yaptıklarını belirten Başkan Çelikcan ’’Sarıçam, PTT Evleri 2 adet, Levent, Çamlıbel, Camili, Solaklı, Doğankent Mahalleleri Spor tesisleri tamamlandı.
Akpınar, Çağırkanlı (Tanrıverdi) Spor Tesisleri yapımı devam ediyor. Yavuzlar Yakapınar ve Belören mahalllerimize Spor Tesisleri yapımı önümüzdeki günlerde başlayacaktır’’ dedi.



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