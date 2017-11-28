Yüreğir iklim değişikliğine hazırlanıyor

Avrupa Birliği Bakanlığı’nın teknik destek sağladığı proje kapsamında, Yüreğir ilçesinin iklim değişikliği eylem planı oluşturulacak. 50 kişilik bir uzman gruba Yüreğir iklim değişikliği eylem planı ve yenilenebilir enerjiler konusunda eğitimler verilecek. Uzman grubu Yüreğir Belediyesi kültürevlerinde iklim değişikliği konusunda seminerler vererek vatandaşların bilinçlenmesi sağlanacak.

Kültürevinin enerjisi karşılanacak

Yüreğir Belediye Başkanı Mahmut Çelikcan, bu projeyle Yüreğir Belediyesi Engelli Koordinasyon Merkezine güneş enerjisi ile çalışan bir uygulama ünitesi kurulacağını belirterek, ’’Kurulacak bu sistemle Şehit Pilot Serhat Sığınak Engelli Koordinasyon Merkezimizin ihtiyaç duyacağı enerjinin en az yüzde 50’si, güneş enerjisinden sağlanarak karbon salınım miktarı azaltılacak. Bu pilot çalışma ile katılımcılara iklim değişikliğine karşı alınabilecek önlemleri uygulamalı olarak anlatılmasını sağlayacağız. Bu anlamda vatandaşların dikkatini yenilenebilir enerjilere çekmeye çalışacağız’’ şeklinde konuştu.

Avrupa Birliği Bakanı ve Başmüzakereci Ömer Çelik’e teşekkür eden Başkan Çelikcan, ’’Adana’nın bu konudaki ihtiyacına dikkat çekmesi ve yerel yönetimleri proje hazırlamaya teşvik ettiği için Bakanımıza teşekkür ediyoruz. Bu projeyle Adana’da iklim değişikliği konusunda önemli adımların atılmasına öncülük edecektir’’ dedi.

İklim değişikliği dünyayı olumsuz etkiliyor

Başkan Çelikcan, Akdeniz havzasının, iklim değişikliğinin olumsuz etkilerine karşı en hassas bölgelerden biri olduğunu belirterek, şöyle devam etti:

’’Türkiye, küresel ısınmanın özellikle su kaynaklarının azalması ve çölleşme ile bunlara bağlı ekolojik bozulmalar gibi olumsuz yönlerinden etkilenmeye başlamıştır. Dünyanın iklimi değişmektedir. Bu değişim ne yazık ki; dünyamızı, atmosferi ve üzerinde yaşayan tüm canlıları da olumsuz etkilemektedir. İnsanlar iklim değişikliği nedeniyle sıcaklık, nem, deniz seviyesinin yükselmesi ve daha fazla meydana gelmeye başlayan şiddetli hava olaylarında meydana gelen değişikliğe doğrudan maruz kalmakta ve su kalitesinde, yiyecek kalitesinde, ekosistemde, tarımda, endüstride, yerleşim yerlerinde ve ekonomide meydana gelen değişikliklerden ise dolaylı olarak etkilenmektedir.”