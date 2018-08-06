Yüreğir iklim değişikliğine hazırlanıyor

Çelikcan, bu kapsamda Yüreğir Belediyesi tarafından “Yüreğir İlçesi İklim Değişikline Hazırlanıyor” isimli Avrupa Birliği projesi yürütüldüğünü söyledi.

Avrupa Birliği’nin Katılım Öncesi Yardım Aracı kapsamında finanse edilen, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yönetilen, Türkiye’de İklim Değişikliği Alanında Kapasitenin Geliştirilmesi Hibe Programı kapsamındaki proje “Yüreğir Belediyesi” tarafından yürütülüyor.

Proje ile Yüreğir halkının bilinçlenmesi amacıyla toplantılar düzenlendiğini belirten Yüreğir Belediye Başkanı Mahmut Çelikcan, ’’Proje kapsamında Yüreğir Belediyesi, belediye paydaşları ve ilçe halkımızın iklim değişikliğine karşı kapasitelerinin güçlendirilmesi için kültürevlerinde halkımıza yönelik iklim değişikliğinin hayatımıza olan etkileri konusunda seminerler yoluyla bilgi aktarılıyor. Bu yolla halkımızın çevre ve iklim değişikliğinin etkileri konusunda farkındalığının artırılması amaçlanmaktadır” diye konuştu.

Bugünkü ve gelecek nesillerin varlıklarını sürdürebilmeleri için iklimin korunmasının ne kadar önemli olduğu göz önüne alınırsa, iklim değişikliği ile ilgili gerekli önlemlerin öncelikli olarak alınmasının çok önemli olduğu kaydeden Çelikcan, şunları söyledi:

“Günümüzde en büyük küresel sorunlardan biri olarak karşımıza çıkan küresel ısınma ve iklim değişikliği, küresel çözüm arayışları ile birlikte acil önlemler almayı gerektirmektedir. Bu kapsamda Yüreğir Belediyesi tarafından ‘Yüreğir İlçesi İklim Değişikline Hazırlanıyor’ isimli Avrupa Birliği projesi yürütülmektedir. Proje kapsamında Yüreğir Belediyesi Engelliler Koordinasyon Merkezine kurulan güneş enerjisi panelleri yardımıyla merkezin elektrik ihtiyacının bir kısmı bu panellerden elde edilen enerji ile karşılanmaktadır. Bu proje örnek bir proje olup yaygınlaşması için halkımızı bilinçlendiriyoruz."