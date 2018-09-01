Yüreğir Kaymakamı Fatih Genel’in kitabı: “Az Daha Çoktur” tükendi

Yüreğir Kaymakamı Fatih Genel, “10 yıl süren bir araştırmam sonunda yazdığım kitabın değeri şimdi anlaşılmasa bile 100 yıl sonra anlaşılacaktır” dedi.

Kitabın tanıtımında ise, "Az daha çoktur" felsefesiyle yazılmış samimi yalın ve kısa denemeler olduğu ifade edilerek, ”Aslında bir kitaba konu olabilecek mevzular sadece birkaç sayfada ifade edilmiş. Öyle bir roman gibi tek solukta değil, yavaş yavaş okunması gereken bir kitap. "Ey oğul, bilerek haksızlık yapma! Sana zarar geleceğini bilsen bile doğruluktan, haktan ve adaletten ayrılma!" baba nasihati ile yola çıkan bir kaymakamın anılarıyla yoğrulmuş denemeler manzumesi. Yazar her denemesiyle okuyucuyu farklı bir yolculuğa çıkarıyor. Kâh Orta-Asya bozkırlarında bir çevgan meydanında bulacaksınız kendinizi kâh kemankeşin sırrı fısıldanacak kulaklarınıza. Bir yandan ideal devletin nasıl’ını sorgularken diğer yandan "Zaman nedir?" diye soracaksınız. Birçok kere kendinizden bir şeyler bulacak ve duygularınıza tercüman olduğunu göreceksiniz” deniliyor.

Fatih Genel kimdir?

01.01.1969 yılında Kayseri İlinin Pınarbaşı İlçesinde doğdu. İlkokulu Erzincan’da, liseyi Manisa’da bitirdikten sonra 1988 yılında kazandığı Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi’nden 1992 yılında mezun oldu. Mesleğe 1994 yılında Erzincan’da Kaymakam Adayı olarak başladı. Üç yıllık stajının son altı ayında Afyon İhsaniye’de, Kaymakam vekilliği yaptı. Kura ile Burdur ili Çavdır İlçesine tayin oldu ve burada iki yıl kaymakamlık görevinin ardından Giresun-Çamoluk Kaymakamlığına atandı. Çamoluk’ta iki yıl çalıştı. Ardından iki yıl Kilis Vali Yardımcılığı görevinde bulundu.2003 yılında Sivas ili Gemerek ilçesine Kaymakam olarak atandı. 3 yıl görev yaptıktan sonra Balıkesir ili Havran İlçesine atandı.06 Kasım 2006 tarihinden-2010 tarihine kadar Havran İlçesinde, 16 Ağustos 2010 - 10 Ağustos 2015 tarihleri arasında Biga Kaymakamı olarak görev yapan Genel, 13/08/2015 tarihinden itibaren Yüreğir Kaymakamı olarak görev yapmaktadır. Evli ve üç çocuk babasıdır