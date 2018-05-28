Yüreğir Kıyıpark inşaatı hızla devam ediyor

Yüreğir Belediye Başkanı Mahmut Çelikcan, Kıyıpark’ın kısa zamanda tamamlanacağını belirtti.

Yüreğir Belediye Başkanı Mahmut Çelikcan Adanalı’nın nefes alacağı mekanlar oluşturma gayreti içerisinde olduklarını belirterek, inşaatı süren Kıyıpark’ın macera temalı olacağını söyledi. İçerisinde çocuk alanları, aromatik peyzaj alanları bulunacak olan Kıyıpark’ın botanik park olarak hizmet vereceğini kaydeden Başkan Çelikcan, inşaatın büyük bir hızla ilerlediğini ve kısa sürede tamamlanmasının hedeflendiğini belirtti.

Seyhan Nehri’nin güzellikleriyle vatandaşları buluşturmak istediklerini belirten Başkan Çelikcan, "Dünyada içerisinden böyle temiz bir nehir geçen başka bir şehir yoktur. Ama biz bundan yeterince faydalanamıyoruz. Bu amaçla Orman Bölge Müdürlüğü’ne ait olan ve fidanlık olarak kullanılan alanı yeşil alan ve park yapmak üzere tahsisini gerçekleştirdik. İnşaatını en kısa sürede tamamlayarak vatandaşlarımızın hizmetine sunacağız’’ şeklinde konuştu.

Adana’da olmayan bir çok yeniliği buraya getireceklerini belirten Yüreğir Belediye Başkanı Mahmut Çelikcan "Yeni yapacağımız parkımızın içerisinde su kayağı tesisi, yüzer sahne, marina anfi, optimis marina, yelken kulübü, ahşap iskele, 2 adet kır kahvesi, emekli ve engelli evleri, festival alanları, seyir terasları ve deniz feneri olacak" dedi.

Başkan Çelikcan, Atakent Mahallesi’ndeki 54 bin metrekare alana sahip olan 15 Temmuz Demokrasi Şehitleri ve Bilim Müzesi’nin de inşaatının da tamamlandığını duyurdu.