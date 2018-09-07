Yüreğir Ziraat Odası Başkanı Doğan’a önemli görev

Doğan ve kent genelindeki ziraat odaları başkanları, daha sonra Vali Mahmut Demirtaş’ı ziyaret etti.

Adana Ziraat Odaları İl Koordinasyon Kurulu toplantısı, Yüreğir Ziraat Odası ev sahipliğinde gerçekleştirildi. Toplantıda, YZO Başkanı Mehmet Akın Doğan oy birliğiyle Ziraat Odaları İl Koordinasyon Kurulu Başkanı seçilirken, Seyhan Ziraat Odası Başkanı Cahit İncefikir 2. Başkanlığa, Yumurtalık Ziraat Odası Başkanı Erdinç Altıok ise üye sekterliğe getirildi.

Kent genelindeki 14 Ziraat Odası Başkanlarının katılımıyla yapılan toplantının ardından açıklama yapan Mehmet Akın Doğan, “Öncelikle, beni bu göreve layık gördükleri için tüm oda başkanlarımıza teşekkür ediyorum. Adana Ziraat Odaları İl Koordinasyon Kurulu olarak, ilimiz genelindeki tarım alanlarında verimliliğin artırılması ve sektörümüzde özellikle girdi fiyatlarının yüksekliği gibi tüm konularda yaşanan sıkıntıların çözümüne katkıda bulunmak için çaba göstereceğiz. Aynı zamanda her ay bir ilçenin Ziraat Odasında toplantı yaparak, bu toplantılarımız ışığında, sorun ve taleplerimizi en üst mercilere taşıyacağız” dedi.

Her zaman üreticilerin yanında olacakları mesajı veren Doğan, “Hedefimiz, yöremizde yüksek kalitede ve pazar şansı yüksek ürünler üreterek, kent ve ülke ekonomimize katkıda bulunmak” ifadelerini kullandı.

Vali Mahmut Demirtaş’a ziyaret

Mehmet Akın Doğan başkanlığındaki tüm ziraat odası temsilcileri, daha sonra Adana Valisi Mahmut Demirtaş’ı makamında ziyaret etti.

Vali Demirtaş’a toplantıyla ilgili bilgi veren Doğan, “Valimiz Demirtaş’ın desteği, bize her zaman güç verdi. Desteklerinin bundan sonra da artarak devam edeceğine inanıyoruz” diye konuştu.

Adana Valisi Demirtaş, Mehmet Akın Doğan’a yeni görevinde başarılar dileyip, tüm oda başkanları ile iş birliği içinde olduklarını belirterek, “Tarım alanlarımızdaki verimliliğin arttırılmasına yönelik çalışmalarımız hızla sürdürüyor” dedi.