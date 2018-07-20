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20 Temmuz 2018 09:15

Yüreğir Ziraat Odası üyelerine yapılandırma anlatıldı

Yüreğir Ziraat Odası üyelerine, Vergi ve Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin 7143 sayılı Kanun anlatıldı.

Yüreğir Ziraat Odası üyelerine yapılandırma anlatıldı

20 Temmuz 2018 09:15


Adana Vergi Dairesi Başkanı Ahmet Tunalı, Yüreğir Ziraat Odası Başkanı Mehmet Akın Doğan, yönetim kurulu üyeleri ve çok sayıda üyenin katıldığı toplantıda, söz konusu kanunun 18 Mayıs 2018 tarihinde yürürlüğe girdiğini anımsattı.


Vatandaşların, kamuya olan borçlarını yeniden yapılandırmak suretiyle büyük avantaj sunan kanundan yararlanmak için başvurularını 31 Temmuz 2018 tarihine kadar yapmaları gerektiğini belirten Tunalı, “Çok çeşitli alanlarda düzenleme yapan ve toplumun her kesimine hitap eden kanundan yararlanmak için biran önce müracaat edilmesi ve peşin ödeme seçeneği önemli avantaj sunuyor” dedi.


Tunalı, borcun tamamının ilk taksit ödeme süresi içinde ödenmesi halinde Katsayı alınmayacağı gibi Yİ-ÜFE tutarından yüzde 90, kanun kapsamındaki idari para cezalarından yüzde 25, yapılandırılan alacağın sadece fer’i alacaktan ibaret olması halinde ise kanun kapsamında hesaplanan Yİ-ÜFE tutarından yüzde 50 oralarında indirim yapılacağı bilgisi verdi.


Yüreğir Ziraat Odası Başkanı Mehmet Akın Doğan da, toplantının üyeleri açısından yararlı olduğunu belirterek, Adana Vergi Dairesi Başkanı Ahmet Tunalı ile beraberindeki Gelir İdaresi Grup müdürleri Ahmet Balıkcı ve Ömer Kılıç’a teşekkür etti.




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