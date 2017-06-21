Yüreğir Ziraat Odası’ndan anız uyarısı

Adana Valiliğinin desteğiyle şehrin dört bir yanına asılan ilanlarla üreticilere “Anız yakan geleceğini yakar” mesajı verildi.

Yüreğir Ziraat Odası Başkanı Mehmet Akın Doğan, hasat sonrası anız yakma alışkanlığının, hububat ekiminin yapıldığı tüm bölgelerde ciddi bir problem haline geldiğini belirtti. Doğaya zarar veren, üzücü olayların yaşanmasına neden olan anız yangınlarını önlemek ve bu konuda farkındalık oluşturmak amacıyla Valiliğin de desteğiyle araç ve yaya trafiğinin yoğun olduğu cadde ve bulvarlarda otobüs duraklarına ilanlar astıklarını ifade eden Doğan, çiftçilerden, uyarıyı mutlaka dikkate almalarını istedi.

Anız yangını ile toprak fakirleşiyor, verim düşüyor

Hasat sonrası tarlada kalan hububat sapının yakılarak temizlenmesinin çevreye, toprağa, ormanlara, su varlığına, biyolojik çeşitliliğe ve ülke ekonomisine zarar verdiğine dikkat çeken Doğan, anızın yakılması sırasında toprakta yaşayan, onu besleyen, havalandıran, verimli kılan milyonlarca canlı mikroorganizmanın yok olduğunu, toprağı besleyecek organik atıkların ortadan kalktığını, toprağın fakirleştiğini ve verimin düştüğünü söyledi.

Bütün bunların yanı sıra anız yangınlarının, yakındaki diğer tarla ve bahçeler ile ormanlara da sıçrayıp üzücü olayların yaşanmasına neden olabildiğinin altını çizen Yüreğir Ziraat Odası Başkanı Mehmet Akın Doğan, “Tarladaki anız kesinlikle yakılarak temizlenmemeli. Bu yöntem yasa dışı olduğu gibi, başta toprak olmak üzere doğal varlıklara zarar veriyor. Anızı tarladan temizlemek için mümkün olduğunca toprağa yakın hasat yapılmalı, toprak işleme aleti ve gerekirse hasat sonrasında sap parçalayıcı kullanılmalı” dedi.

Anız gübreye dönüştürülmeli

Anız gübreye dönüştürülerek tekrar toprağa verildiğinde, toprağın organik madde açısından da zenginleştiğini vurgulayan Doğan, “Toprağı verimli kılan mikroorganizmalara besin sağlanır, toprağın neminin korunmasına katkı sağlanır, toprağın verimi artar, çiftçi daha fazla ürün alır ve ürünün tadı, kokusu daha güzel olur. Bu sebeple çiftçilerimizi, ‘Anız yakan geleceğini yakar’ diyerek bir kez daha uyarıyoruz” şeklinde konuştu.