Yüreğir Ziraat Odası’ndan üreticilere ilaç desteği

Adana’da turunçgiller başta olmak üzere birçok meyve çeşidinde problem olan ve Rusya Federasyonu’na ihracatı engelleyen Akdeniz meyve sineğine karşı mücadele için üreticilere Yüreğir Ziraat Odası tarafından ilaç dağıtımı yapıldı. Yüreğir Ziraat Odası Başkanı Mehmet Akın Doğan, 4 milyon 770 bin ton civarında olan Türkiye narenciye üretiminin bir milyon 355 bin tonunun Adana genelinde gerçekleştirildiğini belirtti.

Turunçgil bahçelerinde ciddi oranda ekonomik kayıplara yol açan ve özellikle Rusya’ya ihracatı baltalayan Akdeniz meyve sineği zararlısında önemli artış tespit edildiğini bildiren Doğan, “Tarım ve Orman Bakanlığı genelgesi doğrultusunda, bu zararlıyla mücadele kapsamında narenciye bahçelerinde 16-20 Temmuz tarihleri arasında toplu ilaçlama yapıldı. Yine aynı genelge doğrultusunda 30 Temmuz ve 2 Ağustos tarihleri arasında kent genelindeki tüm narenciye bahçelerinde ikinci toplu kimyasal ilaçlama gerçekleştirilecek” dedi.

Doğan, Akdeniz meyve sineği ile mücadele konusunda Yüreğir Ziraat Odası olarak ciddi çalışmalar yaptıklarını ifade ederek, şunları söyledi:

“Bu kapsamda, Havutlu, Sakızlı, Çotlu, Düzce, Yakapınar, Abdioğlu Özler, Yukarı Çiçekli, Abdioğlu Cumhuriyet, Büyükkapılı, Herekli, Çatalpınar, Gökvelioğlu, Kaşlıca, Vayvaylı, Havraniye, Yahşiler, Kütüklü, Esenler, Alihocalı, Camili, Ağzıbüyük, Şeyhmurat, Sağdıçlı, Taşçı, Doğankent Kışla, Pekmezli, Doğankent Bahçelievler, Doğankent Cumhuriyet, Sazak, Şahinağa, Paşaköy, Danişment, Akdam, Solaklı Atatürk, Kamışlı, Sakızlı, Denizkuyusu, Aydıncık, Gökçeli, Yenice, Köprügözü, Kadıköy, Yeniköy ve Yunusoğlu Cumhuriyet bölgelerinde üreticilerimize 20’şer litrelik bidonlarda toplam bin litre zirai ilaç dağıtımı yaptık. Muhtarlarımızın da desteğini aldığımız ilaç dağıtımı sırasında çiftçilerimize mücadele ile ilgili teknik bilgiler verdik. İlaç dağıtımı ve bilgilendirme çalışmalarımız, bu hafta da sürecek.”

Doğan, tüm üreticilerin toplu ilaçlama konusunda hassasiyet göstermelerinin, kendileri, yöre ve ülkemizin ekonomik kayıplarının önlenmesi bakımından önemli olduğunu kaydetti.