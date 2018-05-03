Diğer
Kategoriler
03 Mayıs 2018 12:18

Yüreğir’de Bilim Şenliği

Yüreğir Belediyesi, 15 Temmuz Şehitler Parkı Bilim, Tarih ve Kültür Kompleksi’nde ’Yüreğir Bilim Şenliği’ düzenleyecek.

Yüreğir’de Bilim Şenliği

03 Mayıs 2018 12:18


Yüreğir Belediye Başkanı Mahmut Çelikcan, 9 Mayıs Çarşamba günü açılışı yapılacak olan Yüreğir Bilim Şenliği’ne bütün vatandaşları davet etti. Çelikcan, Yüreğir Bilim Şenliği’nde bilim şov, bilim atölyesi, bilim oyunları, NASA ile canlı bağlantının kurulacağı astronomi gecesi ve planetaryum gösterimi yapılacağını söyledi.


Tüm etkinlerin ücretsiz olacağını belirten Başkan Çelikcan, "Yüreğir Belediyesi, TÜBİTAK, Adana Valiliği, Çukurova Üniversitesi, Adana Bilim ve Teknoloji Üniversitesi, Teknokent ve Türk Hava Kurumu ile işbirliği yaparak Yüreğir Bilim Şenliğini gerçekleştireceğiz. Yüreğir’de ilki gerçekleştirilecek olan Bilim Şenliği 4 gün sürecek” dedi.


Türk Hava Kurumu Yüreğir Şubesi’nin açılacağı ve motorlu yamaç paraşütü gösterisinin de gerçekleştirileceği etkinlikte havacılık branşlarında mini seminerler verilecek.


Yüreğir Bilim Şenliği 12 Mayıs Cumartesi gününe kadar devam edecek.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER ADANA HABERLERİ
ADANA HAVA DURUMU
35
°
C
Parçalı Bulutlu
  • Cuma
    Parçalı Bulutlu
    35°C
  • Cumartesi
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    29°C
  • Pazar
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    29°C
  • Pazartesi
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    29°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com
Tesettür Elbise
Tesettür Elbise Modelleri
www.modamerve.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç