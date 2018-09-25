Yüreğir’de çifte açılış

Saat 14.30’da ise Yavuzlar Kapalı Semt Pazarının açılışı yapılacak.

Yüreğir Belediye Başkanı Mahmut Çelikcan, 26 Eylül Çarşamba günü saat 10.00’da 15 Temmuz Şehitler Parkı Bilim, Tarih ve Kültür Kompleksi’nde açılışı yapılacak olan ’Yüreğir Bilim Şenliği’ne vatandaşları davet etti. Çelikcan, ’’Göreve geldiğimiz günden bu yana Adana’da ve Yüreğir’de birçok kalıcı eserler yaptık. Adana ilk olan Bilim Merkezimizde düzenleyeceğimiz ’Yüreğir Bilim Şenliği’nde’ bilim şov, bilim atölyesi, bilim oyunları, Nasa ile canlı bağlantının kurulacağı astronomi gecesi, planetaryum gösterimi yapılacaktır’’ dedi.

Tüm etkinlerin ücretsiz olacağını belirten Başkan Çelikcan, ’’Yüreğir Belediyesi, TÜBİTAK, Adana Valiliği, Çukurova Üniversitesi, Adana Bilim ve Teknoloji Üniversitesi, Teknokent ve Türk Hava Kurumu ile işbirliği yaparak Yüreğir Bilim Şenliğini gerçekleştireceğiz. Yüreğir’de ilki gerçekleştirilecek olan Bilim Şenliği 4 gün sürecektir’’ şeklinde konuştu.

Yüreğir’in 4. kapalı semt pazarı Yavuzlar’da açılıyor

Yüreğir’in kapalı semt pazarları ile bu dönemde tanıştığını belirten Çelikcan, Serinevler, PTT Evleri ve Atakent Mahallesi Kapalı Semt pazarlarından sonra Yavuzlar, Akıncılar ve Sinanpaşa mahallelerinde oturan vatandaşların faydalanacağı kapalı semt pazarının da 26 Eylül Çarşamba günü saat 14.30’da açılacağını söyledi.

Çok amaçlı olarak kullanılan semt pazarlarının Yüreğir halkının rahat ve huzurlu ortamlarda alışveriş yapmaları için yapıldığını belirten Başkan Çelikcan, ’’Göreve geldiğimiz günden bu yana Yüreğir’e sayısız kalıcı eserler kazandırdık ve kazandırmaya devam ediyoruz. İlk göreve başladığımda sadece bir hizmet binası varken bugün birçok kalıcı eserler Yüreğirli vatandaşların hizmetinde.11 kültür evi, 24 taziye evi, 22 spor kompleksi, 2 adet kapalı yüzme havuzu, 2 adet kına konağı, Adana’nın en büyük kültür merkezi, Adana’da ilk yerinde kentsel dönüşüm, Yüreğir’in en büyük yatırımı olan 644 adet sosyal konutlar, Bilim Merkezi gibi yapılan eserler uzun yıllar Yüreğirli vatandaşların hizmetinde olacaktır’’ diye konuştu.