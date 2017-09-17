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17 Eylül 2017 10:04

Yüreğir’de Kent Bilgi Sistemi hayata geçiyor

Yüreğir Belediyesi, iş ve işlemlerin daha düzenli yapılması, sözel, sayısal ve mekansal her türlü bilginin toplanıp bir veri tabanı içersinde oluşturulması, analiz edilmesi amacıyla Kent Bilgi Sistemi çalışmalarını sürdürüyor.

Yüreğir’de Kent Bilgi Sistemi hayata geçiyor

17 Eylül 2017 10:04

Çalışmalarda 38 merkez mahallenin 23’ünde saha çalışmaları tamamlandı. Yüreğir’e bağlı 106 mahallenin tamamında kent bilgi sistemi çalışmaları yapılacak.


Kent Bilgi Sistemiyle belediye bünyesinde yürütülmekte olan tüm hizmetlerin tek bir bilgisayar ağında, ortak bir veritabanı ile tüm faaliyetleri kapsayacak şekilde hazırlandığını belirten Yüreğir Belediye Başkanı Mahmut Çelikcan, ’’Sistemin hayata geçirilmesiyle işler daha hızlı yürüyecek, vatandaşlar ise kendisi ile işleri bulundukları yerden internete girerek kolayca halledebileceklerdir" dedi.


Kent Bilgi Sisteminin hayata geçmesiyle dağınık bilgilerin bir araya getirileceğini, her şeyin dijital ortamda toplanacağını belirten Başkan Çelikcan, "Yüreğir’de bulunan bütün konut, iş yeri, cadde ve sokaklar, arsa, arazi, yol, meydan ve resmi kurumlar sisteme yüklenecek. Ruhsatsız yapılaşmanın önüne geçilecek. Kayıt altında olmayan yerler kayıt altına alınacağı için belediyemizin de ciddi bir gelir artışı olacak. Vatandaşlarımız da bulundukları ortamdan kendileri ait bilgilere bulundukları ortamdan internete girerek çok rahat öğreneceklerdir. Yüreğir ile tüm bilgiler dijital ortama yüklenmiş olduğu için, vatandaşlarımızın herhangi bir işi son derece hızlı bir şekilde sonuçlandırılacak" şeklinde konuştu.


Bu proje ile Belediyeler Kanunun ilgili maddeleri uyarınca, Yüreğir Belediyesi için gerekli olan adres, mülkiyet ve imar planlarının entegrasyonunu oluşturmak, bu konuda gerekli grafik ve grafik olmayan bilgileri toplamak, işlemek ve Kent Bilgi Sistemi içinde kullanımını sağlamak, kent envanteri ve durumun tespiti için sahadan bilgi toplamak, resmi kurumlarca üretilmiş veya üretilecek hali hazır sisteme entegrasyonunun sağlanacağı belirtildi.


Ayrıca, Kent Bilgi Sisteminin tamamlanmasıyla bölgeye ait teknik, sosyal ve ekonomik durumun Coğrafi Bilgi Sistemi teknolojisinden faydalanılarak çıkarılması, belediye çalışmalarında hizmet verimliliğinin, hızın, kalitenin yükseltilmesi, yöneticilere güncel verilere dayalı karar destek sistemleri ile daha hızlı ve doğru kararlar verme imkanı sağlanacağı vurgulandı.




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