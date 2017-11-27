Yüreğir’de ‘Komşumla Kardeşim Projesi’ devam ediyor

Her hafta farklı bir aileye misafir olan Başkan Çelikcan, bu hafta Doğankent Gazipaşa Mahallesi’nde ‘Kirkin’ ailesinin misafiri oldu. Çelikcan, ’’Komşumla Kardeşim’’ projesini Yüreğir’de hizmete açılan 11 kültürevinde hayata geçireceklerini belirterek, ’’Öğrencilerimiz ve ailelerimizin birlik, beraberlik, kaynaşma, tanışma etkinliklerini kültürevlerimiz arasında da gerçekleştireceğiz. Böylece mahalleler arasında komşuluk, arkadaşlık bağları güçlenecek, vatandaşlarımız birbirlerini tanıyıp kaynaşacaklardır. Bizler binlerce yıldan bu yana gönül birliği, kader birliği yapmış bir milletin evlatlarıyız. Dostluğumuzu ve arkadaşlığımızı iyice pekiştirerek aramıza nifak sokmaya çalışan hainlere fırsat vermeyeceğiz’’ şeklinde konuştu.

Çelikcan, projenin amacının insanların kaynaşmasını, ailelerin birbirlerini tanımasını sağlamak olduğunu söyleyerek, ’’Şehir hayatında komşuluk ilişkileri son yıllarda iyice zayıflamaya başladı. Bu proje ile birlikte yaşama, acıyı ve sevincimizi paylaşma olan ortak değerlerimizi canlandırmak istiyoruz’’ dedi.

Programda öğrenciler ve aileleri aynı sofra etrafında birleşerek, öğrencilerin söylediği ilahiler ve türkülerle kaynaştılar. Programa Başkan Çelikcan’ın yanı sıra belediye meclis üyeleri, muhtarlar, öğrenci velileri katıldılar.