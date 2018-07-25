Yüreğir’de konut satışları başlıyor

Konut satışları 26 Temmuz ile 1 Ağustos tarihleri arasında Yüreğir Belediyesi Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilecek.

Ev almak isteyen vatandaşlar 135 bin Türk Lirası muhammen bedelle ihaleye girebilecekler. Konut satış işlemleri 4 gün sürecek.

Yüreğir Belediye Başkanı Mahmut Çelikcan, satışı yapılacak olan konutların içerisinde her türlü sosyal donatıların olduğunu ve piyasanın altında ihaleye çıkarak vatandaşların ev sahibi olmasını istediklerini belirterek, "Atakent Mahallesine yapılan konutlarımızın içerisinde kapalı yüzme havuzu ve spor salonu, kreş, çocuk oyun alanları ve 55 dönüm alan üzerine kurulu park ve alışveriş merkezleri bulunmaktadır. Belediyemiz bu satışlarda kar amacı gözetmemektedir. Bütün amacımız dar gelirli vatandaşlarımız ev hayaline gerçekleştirsin ve sıcak bir yuvaya kavuşsun istiyoruz. Bunun için Yüreğir’de yeni yaşam alanları oluşturuyoruz" dedi.

Konut satışlarının 4 gün devam edeceğini belirten Başkan Çelikcan, hangi konutun ne zaman satılacağının duyurusunun ‘yuregir.bel.tr’ adresinden yapıldığını, vatandaşların almak istediği konutlara başvuru yapabileceklerini kaydetti.