Yüreğir’de kurban kesim ve satış yerleri belirlendi

Yüreğir Belediye Başkanı Mahmut Çelikcan, kurban kesecek vatandaşları sağlıksız ve çirkin görüntülerin yaşanmaması açısından cadde ve sokaklarda kesim yapmaması gerektiğini söyledi.

Kesim noktalarında her türlü alt yapı ve belediye hizmetleri verildiğini belirten Başkan Çelikcan, ’’İsteyen vatandaşımız kendi kurbanını kesim noktasında ücretsiz kesebilecektir. Bayram süresince belediye hizmetleri aralıksız sürecektir”dedi.

Sokaklarda yaşanan çirkin görüntülerin artık yaşanmaması için vatandaşların da daha duyarlı olması gerektiğini belirten Başkan Çelikcan Yüreğir Belediyesi’nce belirlenen kurban kesim noktalarında her türlü önlemin alındığını söyledi.

Yüreğir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürü Atilla Erdoğan da kurban satış yerlerinde denetimlerini sürdürdüklerini belirterek kurban alırken vatandaşların dikkat etmesi gereken hususları şöyle sıraladı:

“Öncelikle hayvanların kör, topal olmaması, boynuzlarının kırık olmaması gerekmektedir. Ağız, dil ve ağız çevresinde yara ve şişliklerin olmaması, ayak tırnaklarında yara olmamalıdır. Gözlerinde ve burnunda akıntı olmaması ve tüylerinin parlak olması gerekmektedir. Vatandaşlarımız şüphelendikleri hasta hayvanlar konusunda alo 174 hattını arayabileceklerdir.”

Kurban satış yerleri

Kışla Kurban Satış Alanı- Kışla Mahallesi güreş alanı batı tarafı

Akıncılar Mahallesi Kurban Satış Yeri- Mimar Sinan İlkokulu önü boş alan

Akdeniz Kurban Satış Alanı- Akdeniz Mahallesi Canlı Hayvan Pazarı

Kurban kesim yerleri

Özdemir Oto Yıkama Yenidoğan Mahallesi 2166 Sokak No 2

Doğankent Oto Yıkama Gazipaşa Mah. Doğankent Atatürk Cad. No:32

Orçun Oto Yıkama PTT Evleri Mah. Kozan Cad. No 581

İnan Oto Yıkama Kışla Mahallesi M. Özhan Bulvarı no 49/A

Alveroğlu Oto Yıkama Çamlıbel Mahallesi Zambak Cad. No:1

Yaman Oto Yıkama Levent Mah.Levent Cad. No:14/A

Arkadaş Oto Yıkama Sarıçam mah. 2469 Sokak No.8

Serinevler Kapalı Semt Pazarı Serinevler Kapalı Semt Pazarı

Sembol Oto Yıkama Tahsilli Mah. Ege Bagatur Bul. No 154/A

Yavuzlar TOKİ Camii Aksantaş Toki Konutları

Adana Balkan Türkleri Yard. Der. Akıncılar Mah. 3972 Sok. No. 4/a

Efe Lastik ve Oto Yıkama PTT Evleri Mah. Mimoza Cad. No 100

PTT Evleri Kapalı Semt Pazarı PTT Evleri Mah. Yunuslu Park Arkası

Ayaz Eğitim Kurumları Sarıçam Mah. Kozan Caddesi