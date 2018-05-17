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17 Mayıs 2018 13:10

Yüreğir’de sokak iftarları başladı

Yüreğir Belediyesi’nin Ramazan ayı boyunca her gün ayrı bir mahallede düzenleyeceği sokak iftarlarının ilki Yavuzlar Mahallesi’nde yapıldı.

Yüreğir’de sokak iftarları başladı

17 Mayıs 2018 13:10


Yüreğir Belediye Başkanı Mahmut Çelikcan, ilk iftarını vatandaşlarla birlikte yaptı. İlçede sokak iftarlarının geleneksel hale geldiğini belirten Çelikcan, "Bu toplu iftarlarda Ramazan ayının manevi iklimini vatandaşlarımızla birlikte teneffüs ederken aynı zamanda belediyemiz hakkında talep ve şikayetlerini de dinleme fırsatı buluyoruz. Ramazanın kaynaştırıcı, paylaştırıcı ve birleştirici ikliminde vatandaşlarımızla birlikte olmak en büyük mutluluğumuz olacak’’ dedi.


Yüreğir’de Ramazan heyecanın her yıl olduğu gibi bu yıl da çok farklı yaşanacağını söyleyen Çelikcan, vatandaşları Ramazan boyunca salı, çarşamba ve perşembe günü Yüreğir Belediyesi Kültür Merkezi’nde, cumartesi ve pazar Günü ise 15 Temmuz Şehitler Parkı Bilim Tarih ve Kültür Kompleksi önünde yapılacak olan etkinliklere davet etti. Başkan Çelikcan, “İftarlardan sonra düzenlenen etkinliklerle çocuklar gönlünce eğlenecekler. Vatandaşlarımızı, Ramazan’ın ruhuna uygun, Hacivat Karagöz, kukla, illüzyon, aşuk-maşuk, mehter, tiyatro gösterilerine davet ediyoruz" diye konuştu.




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