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15 Mayıs 2018 12:54

Yüreğir’de sokak iftarları başlıyor

Yüreğir Belediyesi Ramazan ayı boyunca her gün ayrı bir mahallede sokak iftarı düzenleyecek.

Yüreğir’de sokak iftarları başlıyor

15 Mayıs 2018 12:54


Yüreğir Belediye Başkanı Mahmut Çelikcan, sokak iftarlarının geleneksel hale geldiğini hatırlatarak, "Bu toplu iftarlarda Ramazan ayının manevi iklimini vatandaşlarımızla birlikte teneffüs ederken aynı zamanda belediyemiz hakkında talep ve şikayetlerini de dinleme fırsatı buluyoruz. Ramazanın kaynaştırıcı, paylaştırıcı ve birleştirici ikliminde vatandaşlarımızla birlikte olmak en büyük mutluluğumuz olacak" dedi.


Çelikcan, Ramazanın Adana’ya, ülkemize ve tüm insanlığa barış, kardeşlik ve mutluluk getirmesini dileyerek, “Tüm vatandaşların Ramazan ayını kutlarım ve umarım bu Ramazan, bereketinden ve mağfiretinden nasiplendiğimiz bir Ramazan olur” diye konuştu.




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