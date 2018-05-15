Yüreğir’de sokak iftarları başlıyor

Yüreğir Belediye Başkanı Mahmut Çelikcan, sokak iftarlarının geleneksel hale geldiğini hatırlatarak, "Bu toplu iftarlarda Ramazan ayının manevi iklimini vatandaşlarımızla birlikte teneffüs ederken aynı zamanda belediyemiz hakkında talep ve şikayetlerini de dinleme fırsatı buluyoruz. Ramazanın kaynaştırıcı, paylaştırıcı ve birleştirici ikliminde vatandaşlarımızla birlikte olmak en büyük mutluluğumuz olacak" dedi.

Çelikcan, Ramazanın Adana’ya, ülkemize ve tüm insanlığa barış, kardeşlik ve mutluluk getirmesini dileyerek, “Tüm vatandaşların Ramazan ayını kutlarım ve umarım bu Ramazan, bereketinden ve mağfiretinden nasiplendiğimiz bir Ramazan olur” diye konuştu.