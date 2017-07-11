Yüreğir’de yaz futbol okulu başladı

Yüreğir Belediyesi tarafından öğrencilerin yaz tatillerini değerlendirmesi ve faydalı aktiviteler yapması amacıyla yaz futbol okulu açıldı. Yüreğir Belediyesi Spor Kulübü bünyesinde faaliyet gösteren futbol okuluna 8-16 yaş grubundaki çocuklar katılıyor. PTT Evleri Metin Türel Spor Tesisleri, Şarıçam Mahallesi, Levent Mahallesi, Solaklı Mahallesi, Çamlıbel Mahallesi, Çelemli Mahallesi, Doğankent Mahallesi, Çağırkanlı Mahallesi ve Camili Mahallesi Spor Tesisleri’ndeki futbol okullarında uzman antrenörler eğitim verecek.

Yaz futbol okulu ile çocukların yaz aylarında sportif aktivitelerle zamanlarını en güzel şekilde değerlendirdiğini belirten Yüreğir Belediye Başkanı Mahmut Çelikcan, “Çocuklarımızın hem boş zamanlarını değerlendirmelerine, hem de fiziksel gelişimlerine katkı sunmuş oluyoruz. Bu amaçla Yüreğir’i spor tesisleri ile donatıyoruz. Çocuklarımız bu güzel tesislerde uzman antrenörlerden hem futbol kursu alıyor, hem de spor yaparak güzel bir aktiviteye dahil oluyorlar. Böylece sporla meşgul olan çocuklarımız sokağın olumsuz etkilerinden de uzak kalıyorlar. Ayrıca belediye olarak çocuklarımıza forma, şort gibi malzeme yardımında da bulunuyoruz. Yaz futbol okulumuza katılan tüm çocuklarımıza başarılar diliyorum” şeklinde konuştu.