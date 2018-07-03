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03 Temmuz 2018 14:25

Yüreğir’e 4’üncü kapalı semt pazarı

Yüreğir Belediye Başkanı Mahmut Çelikcan, Serinevler, PTT Evleri ve Atakent’in ardından Yavuzlar, Sinanpaşa ve Akıncılar Mahallesi sakinlerinin ortak kullanacağı 4’üncü Kapalı Semt Pazarı inşaatının başladığını belirtti.

Yüreğir’e 4’üncü kapalı semt pazarı

03 Temmuz 2018 14:25


Yüreğir’in hizmette altın çağını yaşadığını belirten Başkan Çelikcan, "Göreve gelmemizle birlikte 2009 yılında yapılan düzenleme ile Yüreğir 38 mahalleden 106 mahalleye çıktı. Böylece hizmet alanı 10 kat daha büyüdü. Borç batağındaki bir belediyeyi devralmıştık. Görev süremiz içinde hem borç ödedik, hem ilçemizi bugüne kadar görmediği yatırımlarla buluşturduk. Hiç kimsenin hayal bile edemediği hizmetleri düzgün bir planlamayla ilçemize kazandırdık, kazandırmaya devam ediyoruz” dedi.



Yüreğir’de hedef büyük


Yüreğir’de ilkleri gerçekleştirmenin gururunu yaşadıklarını belirten Başkan Çelikcan, "Yüreğirli vatandaşlarımızın daha nezih ortamlarda alışveriş keyfini yaşamaları için ilçemizi Kapalı Semt Pazarları ile de donatıyoruz. Serinevler, PTT Evleri ve Atakent Mahallelerimizin ardından Yüreğir’in 4. Kapalı Semt Pazarı’nı Yavuzlar, Akıncılar ve Sinanpaşa Mahallesi sakinlerimizin ortak kullanımına sunacağız. Çalışmalarımız başladı. Hedefimiz büyük. Allah nasip ederse diğer mahallelerimiz için de planlarımız var" diye konuştu.


Çok amaçlı olarak yapılan Kapalı Semt Pazarları’ndan vatandaşların farklı şekillerde faydalandığını ifade eden Başkan Çelikcan, şöyle devam etti:


"Atakent Mahallemizde kapalı semt pazarımız tamamlandı. Pazarcı esnafımızla görüşmelerimiz devam ediyor. En kısa sürede hizmet vermeye başlayacak. 4’üncü kapalı semt pazarımızın da inşaatına başladık. Semt pazarının olmadığı günlerde gençlerimizin spor yapabileceği bir şekilde düzenleme yapıyoruz. Buraları derneklerimiz, sivil toplum örgütlerimiz kermes ve toplantı amaçlı olarak da kullanabilecekler. Kurban Bayramı’nda ise kurban kesim merkezleri olarak vatandaşlarımıza hizmet verecek. Bir kaç mahallenin ortak kullanacağı bu semt pazarları sayesinde Yüreğir’de görüntü kirliliği de ortadan kalkacaktır."




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