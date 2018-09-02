Yüreğir’e 4’üncü kapalı semt pazarı

Belediye Başkanı Mahmut Çelikcan, Yüreğir’in hizmette altın çağını yaşadığını ifade ederek, "Göreve gelmemizle birlikte 2009 yılında yapılan düzenleme ile Yüreğir 38 mahalleden 106 mahalleye çıktı. Böylece hizmet alanı 10 kat daha büyüdü. Borç batağındaki bir belediyeyi devralmıştık. 150 milyon lira borç ödedik, 600 milyon lira yatırım yaptık. Görev süremiz içinde hiç kimsenin hayal bile edemediği hizmetleri düzgün bir planlamayla ilçemize kazandırdık, kazandırmaya devam ediyoruz” dedi.

Yüreğir’de ilkleri gerçekleştirmenin gururunu yaşadıklarını söyleyen Başkan Çelikcan, "Yüreğirli vatandaşlarımızın yaz kış daha nezih ortamlarda alışveriş keyfini yaşamaları için ilçemizi Kapalı Semt Pazarları ile de donatıyoruz. Serinevler, PTT Evleri ve Atakent Mahallelerimizin ardından Yüreğir’in 4. Kapalı Semt Pazarı’nı Yavuzlar, Akıncılar ve Sinanpaşa Mahallesi sakinlerimizin ortak kullanımına sunacağız. İnşaatımız hızla devam ediyor. Hedefimiz büyük. Allah nasip ederse diğer mahallelerimiz için de planlarımız var" diye konuştu.

Çok amaçlı olarak yapılan kapalı semt pazarlarından vatandaşların farklı şekillerde faydalandığını ifade eden Başkan Çelikcan, şöyle devam etti:

"Atakent Mahallemizde yaptığımız kapalı semt pazarımızı yakın bir zaman önce vatandaşlarımızın ve esnafımızın hizmetine sunduk. 4’üncü kapalı semt pazarımızın da inşaatı devam ediyor. Mutlu sona az kaldı. Semt pazarının olmadığı günlerde gençlerimizin spor yapabileceği bir şekilde düzenleme yapıyoruz. Buraları derneklerimiz, sivil toplum örgütlerimiz kermes ve toplantı amaçlı olarak da kullanabilecekler."