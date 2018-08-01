Yüreğir’e "Çok Amaçlı Mahalle Evi"

Yüreğir Belediyesi tarafından Akdeniz Mahallesi’nde vatandaşların her türlü etkinliklerini gerçekleştirebilmesi için yapılan ‘Çok Amaçlı Mahalle Evi’nin açılışı gerçekleştirildi. Açılışta konuşan Belediye Başkanı Mahmut Çelikcan, "Bu hizmet binası gibi 23 tane yaparak vatandaşlarımızın hizmetine sunduk. Burada vatandaşlarımız, mevlitlerini, taziyelerini yapabileceklerdir. Kadınlar kendi aralarında toplanıp her türlü etkinliklerini yapabileceklerdir" dedi.

Yüreğir’in gelişmesi için büyük çaba harcadıklarını vurgulayan Çelikcan, “Göreve geldiğimiz günden bu yana hem borç ödeyip hem yatırım yaptık. Yüreğir ve Adana ilklerle tanıştı. Sosyal ve kültürel projeleri hayata geçirerek belediyemizin ve devletimizin vatandaşların yanında olduğunu gösterdik” diye konuştu.

Yüreğirli vatandaşların uzun yıllar faydalanabileceği hizmetlere de değinen Çelikcan, 11 kültür evi, 1 kültür merkezi, 644 adet sosyal konut, 23 taziye evi ve çok amaçlı mahalle evleri, 20 spor kompleksi, 2 adet kapalı yüzme havuzu ve spor salonu, 2 adet kına evi, 11 adet muhtarlık binası, 4 adet kapalı semt pazarı, 15 Temmuz Bilim Tarih ve Kültür Kompleksi, 55 dönümlük 15 Temmuz Şehitler Parkı’nın tamamlandığını söyledi.

Konuşmaların ardından çok amaçlı mahalle evinin açılışı Yüreğir Belediye Başkanı Mahmut Çelikcan, meclis üyeleri, muhtarlar ve çok sayıda vatandaş ile birlikte gerçekleştirdi.