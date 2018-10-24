Yüreğir'e yeni tesisler

Yüreğir Belediyesi'nce Cumhuriyet Mahallesi'nde yaptırılan yüzme havuzu, hanımeli pazarı, spor sahaları, halı saha, çocuk parkı ve kına konağı yakında hizmet açılacak.

Yüreğir Belediye Başkanı Mahmut Çelikcan, inşaatı tamamlanan hanımeli pazarında kadınların kendi ürettikleri ürünleri satarak ev ekonomisine katkı sağlayacağını, kapalı yüzme havuzunun da kadınlara ayrı, erkeklere ayrı günlerde hizmet verecek şekilde tasarlandığını söyledi. Çelikcan, “Bölgede yaşayan vatandaşlarımızın hassasiyeti göz önüne alınarak kadınlar ve erkekler ayrı günlerde faydalanacak. Her yıl sulama kanallarına giren onlarca çocuğumuz buralarda hayatlarını kaybediyorlar. Çocuklarımız artık sulama kanallarına girmek zorunda kalmayarak burada hizmete açılan yüzme havuzundan faydalanacaklardır” dedi.

Gençlerin spor yapmalarını sağlamak amacıyla halı saha ve basketbol sahalarını da hizmete sunacaklarını kaydeden Çelikcan, “Gençlerimizi sokağın olumsuz ortamından spor yaparak uzaklaştırırız. Hem de çocuklarımızın fiziksel gelişimine katkı sağlarız. Yüreğir'de bugüne kadar 22 adet spor tesisini gençlerimizin kullanımına sunduk” diye konuştu.

Kınalar sokakta yapılmayacak

Gürültü kirliliğine sebep olan sokakta kına yapmanın önüne geçmek için 2 kona konağı yaptıklarını belirten Çelikcan, “Hizmete açacağımız kına konaklarımızda vatandaşlarımız uygun şartlarda faydalanacaklar. Osmanlı ve Selçuklu mimarisi ile yaptığımız kına konakları Yüreğir'e ayrı bir değer katmış durumda. Yüreğirli vatandaşlara hizmet etmek bizim için en büyük mutluluktur” ifadelerini kullandı.