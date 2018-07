Yüreğir’in ilk kapalı yüzme havuzu ve spor kompleksi

Başkan Çelikcan, spor kompleksinin içerisinde kapalı yüzme havuzu, voleybol, basketbol sahası, fitness salonu, bowling salonu, masa tenisi alanı, kafeterya ve büfe, kadın ve erkekler için ayrı ayrı tasarlanmış duş ve soyunma odalarının yer aldığını belirtti.

Adana’da her yıl onlarca gencin yüzme bilmediği için kanallarda boğulduğunu vurgulayan Başkan Çelikcan, “Sıcaktan bunalan gençlerimiz, çocuklarımız tehlikeli ve yasak olmasına rağmen sulama kanallarında serinlemeye çalışıyor. Ne yazık ki neredeyse her akşam ana haber bültenlerinde Adana’mızdan boğulma vakası haberi duyuyoruz. Her yıl onlarca insanımız sulama kanallarında boğularak hayatını kaybediyor. Yüreğimiz yanıyor. Gençlerimiz artık serinlemek için sulama kanallarında değil kapalı yüzme havuzumuzda buluşacak. Yüreğir’deki bütün okullar beden eğitimi derslerinde yüzme havuzumuzu kullanabilecek, çocuklarımız burada uzman eğitmenlerden yüzme kursu alacaklar" dedi.

Başkan Mahmut Çelikcan, kadınların ve erkeklerin ayrı günlerde faydalanacağı spor kompleksinin yılın 12 ayı hizmet vereceğini kaydetti.