Yüreğir'in ilk kına konağı "Hayme Ana" açılıyor

Yüreğir Belediye Başkanı Mahmut Çelikcan, Yüreğirli vatandaşların acılarına ve sevinçlerine her zaman ortak olduklarını belirterek, Osmanlı-Selçuklu Mimarisi ile inşa edilen kına konaklarının ilkini cumartesi günü AK Parti Genel Başkan Yardımcısı, Sivil Toplum ve Halkla İlişkiler Başkanı, Adana Milletvekili Jülide Sarıeroğlu'nun katılımıyla hizmete açılacağını söyledi.

Başkan Çelikcan, kına konaklarının birini Yavuzlar Mahallesinde tamamladıklarını hatırlatarak, "Diğeri ise Cumhuriyet Mahallemizde yapılıyor. Vatandaşlarımız sokakta kına yapmaktan kurtulacaklar. Gençlerimizin ve vatandaşlarımızın mutluluğu bizim mutluluğumuzdur" dedi.

15 Eylül Cumartesi günü saat 18.30'da "Hayme Ana" kına konağının açılışında geleneksel kına etkinliğinin de gerçekleştirileceğini belirten Başkan Çelikcan, "Hizmete açacağımız kına konakları ile vatandaşlarımız artık kınalarını sokaklarda değil nezih ortamlarda, kına konaklarımızda yapacaklardır. Ne yapıyorsak vatandaşlarımızın huzuru ve mutluluğu için yapıyoruz" şeklinde konuştu.

Yüreğir'de sosyal ve kültürel belediyeciliğin en güzel örneklerini sergilediklerini belirten Başkan Çelikcan, "İnsana dokunan ve insan odaklı ürettiğimiz projelerle çeşitli kurum ve kuruluşlardan ödüle layık görüldük. Uyguladığımız bir çok yeni proje diğer belediyelerimiz tarafından da örnek alınıp uygulanıyor. Amacımız insanlarımıza en iyi şekilde hizmet etmektir" dedi.