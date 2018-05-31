Yüreğir’in ilk spor kompleksi inşaatı devam ediyor

Başkan Çelikcan, Yüreğir Spor Salonu ve Spor Kompleksi inşaatını tamamlamak üzere olduğunu belirterek, ’’Atakent Mahallesi’nde inşaatı devam eden kapalı spor salonu ve yüzme havuzunun inşaatı büyük ölçüde tamamlandı. Tesis hizmete açıldığında bölgede önemli bir eksikliği de gidermiş olacak’’ dedi.

Atakent Mahallesine yapılan spor kompleksi ve kapalı yüzme havuzunun Adana’da ilk olacağını belirten Başkan Çelikcan, “İçerisinde kapalı yüzme havuzu, voleybol, basketbol sahası ve tribünleri, fitness salonu, bowling salonu, masa tenisi alanı, kafeterya ve büfesi olan bayanlar ve erkekler için ayrı ayrı tasarlanmış duşu, soyunma odaları olan yeni spor kompleksi yılın 12 ayı hizmet verecektir’’ şeklinde konuştu.

Adana’da her yıl onlarca vatandaşın yüzme bilmediği için kanallarda boğulduğunu kaydeden Çelikcan, ’’Kadınların ve erkeklerin ayrı günlerde faydalanacağı spor kompleksi içerisindeki yüzme havuzundan Yüreğir’deki bütün okulların beden eğitimi derslerinde yüzme havuzunu kullanabileceklerdir. Uzman eğitmenler burada çocuklarımıza yüzme öğreteceklerdir. Böylece boğulmaların önüne geçilecektir’’ diye konuştu.