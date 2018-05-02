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02 Mayıs 2018 12:11

Yüreğirli muhtarlardan ASKİ’ye ziyaret

Yüreğir ilçesindeki mahalle muhtarları Adana Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) Genel Müdürü Hüseyin Oprukçu’yu ziyaret etti.

Yüreğirli muhtarlardan ASKİ’ye ziyaret

02 Mayıs 2018 12:11

Ziyaret sırasında Yüreğir ilçesine yapılan yatırımlarla ilgili istişare edildi.


Muhtarlar ASKİ’ye gerçekleştirdikleri ziyarette yapılan hizmetlerden memnuniyet duyduklarını dile getirerek, yatırımlarından dolayı Adana Büyükşehir Belediyesi Başkanı Hüseyin Sözlü’ye ve ASKİ çalışanlarına teşekkür ettiler.


ASKİ Genel Müdürü Hüseyin Oprukçu da özellikle 2014 yerel seçimlerinden sonra sadece kırsal bölgelere değil merkez ilçelere de ciddi yatırımların yapıldığını belirterek, “Gece gündüz demeden, oy kaygısı gütmeden vatandaşa en iyi hizmeti sunmayı hedefliyoruz. Bizler muhtarlarımızı çok önemsiyor ve bizimle yaptıkları istişareleri ve sorunları mutlak çözüme kavuşturuyor ya da kavuşturmak adına çaba sarf ediyoruz. Başkanımızın Adana’ya verdiği sözü biliyor ve bu sorumlulukla çalışıyoruz. ’Adana’da bir şey değişecek, her şey değişecek’ sözü yerde kalmayacak. Yüreğir ilçemize de alt yapı yatırımlarımız bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da sürecek” dedi.


Muhtarların mahallelerine dair istek ve şikayetlerini not alarak ilgili daire başkanlarına talimat veren Oprukçu, “El ele vererek sorunsuz Adana ve sorunsuz Yüreğir’i hep birlikte inşa edeceğiz” diye konuştu.


Oprukçu, ziyaret sonunda muhtarlarla birlikte hatıra fotoğrafı çektirdi.




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