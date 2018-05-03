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03 Mayıs 2018 15:45

Yurt öğrencileri atık maddeleri sanata dönüştürdü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan öncülüğünde başlatılan ‘Sıfır Atık Projesi’ne destek olmak amacıyla Fevzi Çakmak Yurdu öğrencileri, atık maddelerden hazırladıkları objeleri sergiledi.

Yurt öğrencileri atık maddeleri sanata dönüştürdü

03 Mayıs 2018 15:45


Sergiyi, Adana Valisi Mahmut Demirtaş’ın eşi Beyhan Demirtaş’ta ziyaret etti. Atık değerlendirme kültürünü geliştirmek, atılan hiçbir şeyin çöp olmadığını ve geri dönüştürülebileceğine dikkat çekmek amacıyla oluşturulan serginin toplumda çevre bilincinin geliştirilmesine önemli katkılar sunacağını belirten Demirtaş, gelecek nesillere temiz ve gelişmiş bir Türkiye ile yaşanabilir bir dünya bırakılmasının herkesin ortak sorumluluğu olduğuna dikkat çekti.


İsrafın önlenmesi, doğal kaynakların verimli kullanılması, atık miktarının azaltılması, atıkların kaynağında ayrıştırılması ve geri dönüştürülerek ekonomiye katkı sağlamasını amaçlayan Sıfır Atık Projesi’ne öğrenciler tarafından destek verilmesinin memnuniyet verici olduğunu ifade eden Demirtaş, yaptıkları bu anlamlı çalışma için öğrencileri tek tek tebrik ettiğini dile getirdi.




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