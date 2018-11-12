Yurt öğrencilerine Belemedik Tabiat Parkı gezisi

Geziye katılan KYK Adana İl Müdürü Abdülkerim Arıkan, yurtlarda kalan öğrencilerin tanışmalarını sağlamak ve ara sınav öncesi stres atmaları amacıyla Belemedik gezisini düzenleme kararı aldıklarını söyledi. Arıkan, “Gençlerimiz bu gezi ile sonbaharda tabiatın güzelliklerini resmetme imkanı bulurken, çektikleri fotoğraflar da ailelerine gösterip anlatacakları birer anı olacaktır” dedi.

Arıkan ve öğrenciler Belemedik Tabiat Parkı'nda doğa yürüyüşü yaptı ve tarihi mekanları gezerek bol bol fotoğraf çektirdi.