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Yusuf Efe Göçer, okurlarıyla buluştu

“İtirazım Var” ve “Benim Garip Hikayem” adlı eserleriyle en çok okunanlar listesine girmeyi başaran Yazar Yusuf Efe Göçer, Adana Optimum Alışveriş ve Eğlence Merkezi’nde okurlarıyla buluştu.

“İtirazım Var” ve “Benim Garip Hikayem” adlı eserleriyle en çok okunanlar listesine girmeyi başaran Yazar Yusuf Efe Göçer, Adana Optimum Alışveriş ve Eğlence Merkezi'nde okurlarıyla buluştu.


Gerçekleştirilen imza gününde, bir gencin yol ayrımlarını ve ideallerini anlattığı “İtirazım var” ve psikolojik açıdan çökmemek için her şeye direnen bir insanın mücadelesini anlattığı “Benim Küçük Hikayem” adlı kitaplarını imzalayan Yusuf Efe Göçer, sevenleriyle sohbet edip, birlikte fotoğraf da çektirdi.


Sohbeti ve mütevazı kişiliği ile okurlarının gönlünde bir kez daha yer edinen genç yazar, Adanalı kitapseverlerle bir kaç ay önce de yine Optimum'da buluştuğunu anımsatarak, “Adana'ya her zaman büyük heyecanla geliyorum. Çok sayıda ünlü yazar ve sanatçı yetiştiren Adana'nın halkı sanata, sanatçıya ve edebiyata değer veriyor. Tüm okurlarıma teşekkür ediyorum” dedi.



Yusuf Efe Göçer hakkında


Mersin'de dünyaya gelen Yusuf Efe Göçer, lisede bilgisayar programcılığı bölümünden mezun oldu. Mahallede top oynayan bir çocukken bile sinema, televizyon ve edebiyat merakı ile tanınan Yusuf Efe Göçer, bu tutkusunun peşinden gidip 2013 yılında sosyal medyaya ilk adımını atıp, yaptığı paylaşımlarla yüzbinlerce takipçiye ulaştı. 2017 yılında da ilk kitabını yayınladı.

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