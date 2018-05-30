Yüzde yüz engelli ama evde bakım ücreti ödenmiyor

Hastalığını öğrendikten sonra kocası tarafından da terk edilen talihsiz kadın, "Ağır engeli yok yazmışlar ama ben bitkisel hayatta gibi sürekli yatıyorum, bebeğimi bile kucağıma alamıyorum" dedi.

Dilek Eryılmaz, 4 yıl önce halasının oğlu Mustafa Y. ile evlendi. Çiftin evliliği genç kadının doğum yapıp hastalığı ortaya çıkıncaya kadar iyi gidiyordu. Eryılmaz hamile kalıp 9 ay önce Taha ismini verdikleri bir erkek bebek dünyaya getirdi. Ancak bu yaşına kadar hastalanmayan genç kadın doğum yatağından bir daha kalkamadı. Bir türlü iyileşemeyen genç kadın, hastaneye en son gittiğinde ise ölümden döndü. Doktorların yoğun bakıma aldığı genç kadında kalp yetmezliği olduğu, acilen kalp nakli gerektiği, doğuştan bir böbreğinin olmadığı, mevcut böbreğinin ise yüzde 40’ının çalıştığı tespit edildi. Genç kadın bu hastalıklarla mücadele ederken kocası tarafından terk edildi. Annesiyle aynı kaderi paylaşan genç kadın çaresizce bebeğiyle birlikte annesinin yanına sığındı. Ancak anne de hasta ve yaşlı olduğu için, bir işte çalışan ağabeyi de onu hastaneye götürebilmek ve kız kardeşine bakabilmek için işini bırakmak zorunda kaldı.

Doktor ’ağır iş yapma bebeğini bile kucağına alma’ dedi

Ölümden dönen ve ilaçlarla ayakta durabilen Dilek Eryılmaz’ın tek kurtuluşunun kalp nakli olduğunu söyleyen doktorlar, ağır hiçbir şey kaldırmaması gerektiğini, bebeğini bile kucağına almaması gerektiğini söylediği için talihsiz kadın bebeğini 9 aydır hiç kucağına alamadı. Eryılmaz’ın Taha bebeğine annesi bakıyor. Genç kadın, bebeğini sadece annesinin yanına getirmesi halinde sevebiliyor. Maddi anlamda da çok büyük zorluk çeken Eryılmaz yataktan hiç kalkamıyor.

Evde bakım ücreti için başvurdu

Eryılmaz yatalak bir hasta gibi olduğundan hem de maddi olarak çok zor günler geçirdiği için devletin ayda bin liraya yakalaşan evde bakım ücretini alabilmek için Adana Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğüne başvuru yaptı. Müdürlük, Eryılmaz’a evde bakım ücreti alabilmesi için ağır engelli raporu alması gerektiğini ve bakıma muhtaç olduğunu belgelemesi gerektiğini bildirdi. Bunun üzerine Eryılmaz, hastaneye başvurdu. Yapılan başvuru sonucu hastane Eryılmaz’a yüzde yüz engelli raporu verdi ancak ağır engelli olmadığını belirtti. Bu nedenle Eryılmaz evde bakım ücreti alamadı. Eryılmaz karara itiraz edip tekrar rapor alacak gücünün kalmadığını belirterek, "Bana yüzde yüz engelli raporu verdiler ama ağır engeli yok yazdılar, o yüzden hiçbir şeyden yararlanamıyorum. Ağır engeli yok yazmışlar ama ben bitkisel hayatta gibi sürekli yatıyorum. Neden bu şekilde oldu anlamadık. Ağır engelli olduğum için dışarı çıkamıyorum, ağır kaldıramıyorum, çocuğumu bile kucağıma alamıyorum, doktor yasak etti" dedi.

Yetkililer ise Eryılmaz’ın raporunun yeniden gözden geçirileceğini, konuyla ilgili inceleme başlattıklarını bildirdi.