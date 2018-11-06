Yüzme yarışlarına 10 kulüpten 149 sporcu katıldı

Adana Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Yüzme Federasyonu Adana İl Temsilciliği faaliyet programında yer alan "11-12 Yaş İl İçi Vize ve Kısa Kulvar Milli Takım Seçme Yüzme Yarışları” gerçekleştirildi.

Yüzme Federasyonu Adana İl Temsilcisi Sabri Şanlı, Rıza Salih Saray Kapalı Yüzme Havuzu'nda gerçekleştirilen müsabakalara 10 kulüpten toplam 149 sporcunun katıldığını söyledi.

Şanlı, özellikle velilerin yakından takip ettiği müsabakalarda sporcuların kazanma isteği gözlerinden okunduğunu ifade etti.

Hayli çekişmeli geçen müsabakalar kelebek, kurbağalama, serbest, karışık, kelebek ve sırt üstü kategorilerinde gerçekleştirildiğini ifade eden Şanlı, Adana'nın yüzme branşında ivme kazandığını belirtti.

Federasyonun belirlediği yüzme stil baraj derecelerini geçmek için yoğun çaba sarf eden sporcuların gayretlerinden dolayı kutlayan Şanlı, "İki gün süren müsabakalarımızı sorunsuz bir şekilde tamamladık. Bu müsabaka yeni sezonumuzun ilk yarışıdır. Yüzme branşının gelişmesi için herkes elinden geleni yapmaya çalışıyor. Bu anlamda aile ortamı yakaladığımıza inanıyorum" dedi.