YZO Başkanı Doğan: “Borç ertelemesi üreticiye nefes aldıracak”

Başkan Doğan, “Eylül ayı başından itibaren bakanlıktan haber bekleyen üretici kararnamenin açıklanmasıyla rahat bir nefes aldı” dedi.

Çiftçilerin 2017’de maruz kaldıkları afetler nedeniyle Ziraat Bankası ve Tarım Kredi Kooperatiflerine (TKK) olan kredi borçları bir yıl süreyle ertelendi. Konuya ilişkin Resmi Gazete’de yayımlanan Bakanlar Kurulu kararı kapsamında, 1 Ocak 2017-31 Aralık 2017 tarihleri arasında ilgili gerçek ve tüzel kişilerin, ekilişleri, ürünleri, hayvan varlıkları, tesisleri veya seraları en az yüzde 30 zarar görenlerin, Banka ve TKK tarafından kullandırılan vadesi, taksit vadesi veya hesap devresi henüz gelmemiş olmakla birlikte bir yıl içinde dolacak olan tarımsal kredi borçları vade tarihleri, taksit vadeleri veya hesap devrelerinden itibaren bir yıl süreyle ertelenmesi kararlaştırıldı.

“Müjdeli haber geldi”

Eylül ayının başından itibaren Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS) başvurularının alındığı belirten YZO Başkanı Mehmet Akın Doğan, “1 Eylül’den bugüne kadar çitçimizin gözü kulağı Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’ndaydı. Afetten zarar gören çiftçimizin mağduriyeti kararnamenin açıklanmaması nedeniyle katlandı. Ancak afetzede çiftçimizin bakanlıktan beklediği müjdele haber nihayet geldi” dedi.

“Ürünler tarlada kaldı”

Başkan Doğan, borç erteleme kararnamesinin açıklanmasıyla birlikte Çukurovalı üreticilerin endişeli bekleyişinin son bulduğunu dile getirerek, “2017’nin Şubat ayında etkili olan soğuk hava limonda yüzde 50-80 arasında verim kaybına neden oldu. Haziran ayı sonu ve Temmuz ayı başlarında kendini hissettiren Afrika sıcakları ve kuzeyden esen poyrazın etkisiyle karpuz, kavun ve domates başta olmak üzere bölgemizde yetiştirilen bir çok üründe güneş yanığı oluştu. Ürünlerin önemli bir kısmı hasat edilemeden tarlada kaldı” diye konuştu.

“Çiftçi 3 aydır bekliyordu”

Hem sene başında hem de sene ortasında yaşanan afetten zarar gören bölge çiftçisinin yaklaşık üç aydır borç erteleme kararnamesini beklediğini kaydeden Doğan, şunları söyledi;

“Geçtiğimiz yıl Eylül ayı başında çıkarılan kararnamenin açıklanmasında bu yıl geç kalınması üreticimizi büyük bir sıkıntıya düşürdü. Bakanlık kararnameyi açıklamada biraz daha geç kalsaydı çiftçimiz için kara günler başlayacaktı. Ancak gecikmeli de olsa Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’nın açıkladığı kararname yeni sezon için ekim yapan üreticimizin de gelecek adına umutlarını yeşertti.”

“ÇKS başvuruları başlamadan açıklanmalı”

Başkan Doğan, açıklanan kararnameyle afetten zarar gören üreticinin borçlarını bir yıl erteleyebileceğini dile getirerek, borç ertelemeden ÇKS’ye kayıtlı olan ve yaşanan doğal afetlerin yanı sıra verim kayıplarından kaynaklı yüzde 30’un üzerinde zarar gören üreticilerin faydalanabileceğini ifade etti.

Bu yıl geç açıklanmasından kaynaklı mağduriyetin gelecek yıllarda da yaşanmaması için yetkililere çağrı yapan Başkan Doğan, borç erteleme kararnamesinin ÇKS başvuruları başlamadan açıklanmasının çiftçinin önünü açacağını sözlerine ekledi.