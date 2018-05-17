Yüreğir Ziraat Odası ve Seyhan Ziraat Odaları yöneticileri 2018 buğday hasat ücretini tespiti için bir araya geldi. Toplantıda geçen yıl dekara 19 TL olan biçerdöver hasat ücretinin artan maliyetler dolayısı ile bu yıl 22 TL’ye çıkartılmasına karar verildi.

Hava sıcaklıklarının bu yıl mevsim normallerinin üzerinde seyrettiğini belirten Yüreğir Ziraat Odası (YZO) Başkanı Mehmet Akın Doğan, Çukurova’da geçen sezona göre bu yıl buğday hasadına bir hafta daha erken başlandığını söyledi. Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO)’nin 2018 dönemi için Anadolu beyaz ve kırmızı sert buğday fiyatını 1.050 lira olarak açıkladığını dile getiren Doğan, “Geçen yıl hasat döneminde serbest piyasada buğday fiyatı 1 lira 15 kuruştan alıcı bulmuştu. Bu yıl ise en iyi kaliteli buğday 95 kuruştan satılıyor. Üreticilerimizin mağdur olmamaları için ürünlerini TMO ile anlaşmalı lisanslı depolara götürmelerini öneriyoruz. TMO’nun lisanslı depolarını tercih eden çiftçilerimiz ürün tesliminden bir gün sonra paralarını bankadan teslim alabiliyor” dedi.

Ton başına 25 TL nakliye desteği

YZO Başkanı Doğan, TMO’nun lisanslı depolarına ürün döken üreticilere ton başına 25 TL nakliye desteği ödendiğini hatırlatarak, “Buğdayın lisanslı depolara teslimi esnasında da çiftçilerden ürünü analiz ücreti ve depo kirası da alınmıyor. Burada çiftçilerimizin bir hususa dikkat etmeleri gerekiyor. Buğdayını direkt TMO’ya götürenler 25 TL’lik nakliye imkanından yararlanamıyor ve buğday ücretleri de hesaplarına 10 gün sonra yatırılıyor. Lisanslı depolar devlet güvencesinde olduğu için güvenli kuruluşlardır. Üreticilerimiz buralara rahatlıkla ürünlerini verebilirler. Biz devletimizden buğdaya verilen 5 kuruşluk desteğin pamuk, soya ve ayçiçeğinde olduğu gibi artırılmasını istiyoruz” diye konuştu.