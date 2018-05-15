YZO Başkanı Doğan: "Gıda ihtiyacı ertelenemez"

Dünya Çiftçiler Birliği Günü dolayısıyla Yüreğir Ziraat Odası (YZO) Meclis Başkanı Şevket Uludağ, yönetim kurulu üyeleri ve çiftçiler ile özel bir bankanın konuğu olan YZO Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Akın Doğan, tarımdaki gelişmeler ve bankacılık sektöründen beklentilerine dair görüşlerini dile getirdi.

Yüreğir Ovası’nın, 780 bin dekar alanında yılın 365 günü süren üretimiyle Türk tarımının vazgeçilmez bir üssü konumunda olduğunu belirten Doğan, ülkenin en yaygın ve güçlü çiftçi örgütü olarak, tarımın öneminin bilinciyle çalışmalarını sürdürdüklerini ifade etti. Tarımın yaz aylarında imalat sanayi ve inşaat sektörünün tamamına yakın istihdam sağladığına dikkat çeken Doğan, şöyle devam etti:

“Gelişmiş ülkelerde bu rakamın yüzde 3-5 düzeyinde olduğu düşünüldüğünde; Türkiye’nin bir tarım ülkesi olduğu söylemenin gerçekliği bir kez daha anlaşılmaktadır. Ancak, bu yoğun tarımsal sektör nüfusunun milli gelirden aldığı payın yüzde 8-10 düzeyinde olması da üzerinde topyekun çalışmamız gereken başka bir gerçeği ifade etmektedir. Çiftçilerimiz, tüm dünya için artık en değerli meta olan toprağı işleyerek, en önemli yaşamsal girdi olan ‘gıdayı’ üretiyor. Toprağın ve gıdanın önemi, tüm dünyada yeniden net biçimde anlaşılıyor. Gıda üretimi ve gıda güvenliği geleceğin en önemli küresel sorunu olarak görülüyor. Bizler gibi çiftçi kuruluşlarına bu konuda çabalarını artırma gibi bir görev düşmektedir.”

Doğan, Türkiye nüfusunun üçte birinden fazlasının tarım sektöründen geçimini sağladığını vurguladı. Dünyada 815 milyon insan açlık çektiğini hatırlatan Akın, “Birçok ülkenin açlıkla mücadele ettiği günümüzde tarımın önemi tartışılmaz bir gerçektir. Gıda olmadan yaşanmayacağını, gıda ihtiyacının ertelenmeyeceğini unutmamamız gerekiyor” dedi.

Yaz, kış demeden, gecesini gündüzüne katarak üretimini sürdüren çiftçinin 2017 yılında milli hasılaya 51,7 milyar dolarlık katma değer; üretici fiyatlarıyla 88 milyar dolarlık üretim gerçekleştirdiğini vurgulayan Doğan, “Adana tarımının kalbi Yüreğir’de atıyor. Ülkemizin toplam karpuz üretiminin yüzde 20’sini, mısır üretiminin yüzde 20’sini, soyanın yüzde 65’ini, yer fıstığının yüzde 70’ini, narenciyenin yüzde 33’e yakınını tek başına karşılıyoruz” şeklinde konuştu.