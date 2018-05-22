Yüreğir Ziraat Odası (YZO) Başkanı Mehmet Akın Doğan, dünyada her yıl ortalama 39.7 milyon ton karpuz üretildiğini bildirdi. Doğan, Türkiye’nin 4 milyon tonluk üretimiyle, dünyada Çin’den sonra en fazla karpuz üreten ülke konumunda olduğunu söyledi.

Mehmet Akın Doğan, bu yıl Adana’da 120 bin dekar alanda karpuz ekimi yapıldığını kaydetti. Dekar başına 5 ton karpuz hasadı beklediklerini kaydeden Doğan, aroması, kokusu, tadı ve rengiyle ünlü Adana karpuzunun, bu mevsim iç piyasada kilosunun 1.1 ila 1.3 liraya satıldığını açıkladı.

Adana karpuzu Avrupa’da

Çukurova’da turfanda karpuz hasadına yaklaşık bir ay önce başlandığını ve ürünün önemli bir kısmının Avrupa ülkelerine ihraç edildiğini dile getiren Doğan, “Yurt dışına gönderilen karpuzun iç piyasa fiyatlarında önemli bir düşüş olmadı. Karpuz ihracatı bu yıl çiftçilerimizi ve tüccarları memnun etti” dedi.

Geçen yıl, yurdu etkisi altına alan Afrika sıcakları ve sonrasında esen şiddetli poyrazın karpuzu tarlada yaktığını hatırlatan Doğan, bu olumsuzluk dolayısıyla ihracattın etkilendiğini ve üreticilerin zarar ettiğini vurguladı. Doğan, “Geçen sezon karpuz tarlada kalmıştı. Birçok üretici zarar edince, bu yıl daha az karpuz ekti. Sıcaklıkların da mevsim normallerinin üzerinden seyretmesi nedeniyle ürün bir hafta erken hasat edildi. Yurt dışında pazar bulan karpuz fiyatlarında önemli bir düşüş olmadı. Avrupa ülkelerine yapılan ihracat çiftçiyi ve tüccarı sevindirdi” diye konuştu.