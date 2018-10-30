YZO, Uluslararası Tarım Fuarı'na hazırlanıyor

Yüreğir Ziraat Odası, bu yıl 12'ncisi düzenlenen Adana Uluslararası Tarım Fuarı ve Sera ve Bahçe Fuarı'nda, Yüreğir Ovasında yetişen ürünlerin tanıtımını yaparak, üreticiler için yeni pazar kapılarını aralayacak.

TÜYAP Adana Fuarcılık tarafından bu yıl da organize edilen Adana Uluslararası Tarım Fuarı ve Sera ve Bahçe Fuarı, TÜYAP Adana Fuar ve Kongre Merkezi'nde 7-11 Kasım 2018 tarihleri arasında gerçekleşecek.

Yüreğir Ziraat Odası da, Türkiye'deki en önemli fuarlardan biri olarak onlarca firmanın katılımıyla organize edilen fuarda stant açarak, sorumluluk bölgesinde yetişen ürünlerin tanıtımına ve pazarlanmasına katkıda bulunacak.

Yüreğir Ziraat Odası Başkanı Mehmet Akın Doğan, Uluslararası Tarım Fuarı ve Sera ve Bahçe Fuarı'nın, tarım sektörüne, araç, ekipman, malzeme, tohum ve fidan sunan firmalarla, tarımın her alanında faaliyet gösteren üreticileri bir araya getiriyor olması bakımından önemli olduğunu söyledi.

Fuar merkezindeki 35 bin metrekarelik alanda kurulacak fuarda Yüreğir Ziraat Odası olarak kendilerinin de yer alacağını ifade eden Doğan, “Geçen yıl olduğu gibi bu yıl da binlerce ziyaretçiye, Yüreğir Ovamızda yetişen ürünlerimizin tanıtımını yapacağız” dedi.

Narenciye üretimi ilk sırada yer alıyor

Doğan, stantlarında, ekim alanı en yüksek olan narenciye çeşitleri başta olmak üzere, pamuk, buğday, mısır, karpuz ile alternatif ürünlerden soya ve yer fıstığı gibi ürünlerin yer alacağını ifade etti.

Yüreğir Ovası'nın, Türkiye'nin en bereketli topraklarına sahip olduğuna dikkati çeken Doğan, şunları kaydetti:

“Yüreğir Ovamızın ürün deseni, pamuk, mısır ve buğday dışında meyve ve sebze çeşitliliği açısından hayli zengin. Ovamızda, yılın 12 ayı üretim yapılabiliyor. Fuara katılmamızdaki amaç ise, tarım sektörüne yönelik üretim yapan firmalarla üreticilerimizi bir araya getirip, ürünlerimizin tanıtımını yapmak, aynı zamanda üreticilerimize yeni pazarlar konusunda köprü olmak. 5 gün sürecek fuarın, bölge ve ülke ekonomisine büyük katkılar sağlayacağına inanıyorum.”

Doğan, Yüreğirli çiftçileri fuara davet ederek, fuarın gerçekleşmesinde emeği geçenlere teşekkür etti.