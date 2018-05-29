YZO’dan çiftçilere Araç Muayene İstasyonu imkanı

Nisan ayında Gezici Araç Muayene İstasyonunu Yüreğir İlçesine bağlı Çotlu Mahallesi’nde çiftçinin ayağına taşıyan YZO aynı uygulamayı bu kez Abdioglu Mahallesi’nde hayata geçirdi.

YZO Başkanı Mehmet Akın Doğan, araç kusurlarından kaynaklanan kazaların önüne geçmek, trafikte can ve mal güvenliğini sağlamak, aracın ömrünü uzatmak amacıyla her yıl periyodik araç muayenesinin zorunlu olarak yapılması gerektiğini söyledi.

780 bin dönüm alana sahip Yüreğir ovasında üretimin en yoğun yapıldığı yaz döneminde çiftçilerin traktör muayenesi için şehir merkezine gidip gelmelerinin zaman ve yakıt harcamasına neden olduğunu belirten Doğan, muhtarlardan ve çiftçilerden gelen talep doğrultusundan Gezici Araç Muayene İstasyonu’ndan bundan sonraki dönemlerde de yararlanacaklarına dikkat çekti.

Pek çoğu birden fazla traktöre sahip çiftçilerin, yoğun zirai faaliyetleri dolayısıyla araç muayene işlemlerine zaman ayırmaya fırsat bulamayabildiğini kaydeden Doğan, “Bir kısmı eski olan traktörleri Adana merkeze getirmek, üreticiler açısından büyük bir sorun oluşturuyordu. Bu konuda odamıza yapılan başvuru doğrultusunda harekete geçtik. Türkiye’de periyodik araç muayenesinde yetkili kuruluş ile yaptığımız protokol çerçevesinde Gezici Muayene İstasyonu’nu Abdioğlu Mahallesi’nde konuşlandırdık. Konuyla ilgili çiftçilerimizi bilgilendirdik. Muayene öncesinde araç sahiplerinin sigortalarını yapmalarını hatırlattık. Araçlarda tespit edilebilecek eksiklikler için ustalarımızı hazır tuttuk. Muayeneden geçmeye engel arızaların derhal giderilip, aracın yeniden teste alınmasını sağladık. Bu imkan çiftçilerimizi de bizleri de mutlu etti” dedi.

Yapılan bu muayene ile traktörlerin trafik güvenliğinin artacağına işaret eden Akın, periyodik bakımı yapılmış araçların performansının arttığını, yakıt sarfiyatı ve gürültü kirliliğin azalttığını ifade etti.

Cumhuriyet Mahallesi Muhtarı Selçuk Turhan ve Özler Mahallesi Muhtarı Mustafa Göktaş ise çiftçilere bu ortamı hazırlayan YZO Başkanı Mehmet Akın Doğan’a teşekkür etti.