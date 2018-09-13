YZO'dan çiftçilere İyi Tarım Uygulaması desteği

Doğan, tarımsal üretimin her aşamasının kayıt altına alınması, kontrollü olarak yapılması, insan, hayvan ve çevre sağlığına zarar vermeden elde edilen ürünün sertifikalandırılıp tüketiciye ulaştırılmasının, İyi Tarım Uygulamaları standartlarını oluşturduğunu söyledi.

Yüreğir Ziraat Odası olarak, İyi Tarım Uygulaması yapan çiftçilere destek olmayı amaçladıklarını belirten Doğan, “Bu kapsamda, İTU desteğinden faydalanmak isteyen çiftçilerimizin, toprak, su ve ürünlerde ilaç kalıntısı analizlerini uygun fiyata yaptırabilmeleri için, yetkilendirilmiş bir kontrol ve sertifikasyon kuruluşuyla iş birliği yaptık” dedi.

İyi Tarım Uygulaması desteğinden 20 dönüm ve üzerinde üretim yapan çiftçilerin yararlanabileceği bilgisi veren Doğan, “Çiftçilerimiz, anlaşma yaptığımız kontrol ve sertifikasyon kuruluşuna henüz bu yıl hasadı gerçekleşmeyen ürünler için de analizler yaptırabilecek. Anlaşmamız, 2019 yılı sonuna kadar sürecek” ifadelerini kullandı.

Doğan, ürünün ekilmesinden sofraya gelene kadar tüm üretim ve pazarlama aşamalarını kapsayan İyi Tarım Uygulamasının, güvenli gıda tüketimi açısından önemli olduğunu vurguladı.

Uygulama ile üreticilerin kazancı ve rekabet gücü artarken, tüketicilerin de sağlığının korunmuş olduğuna dikkati çeken Doğan, şunları kaydetti:

“ Üreticilerimiz, piyasa şartlarından daha uygun fiyat olanağı sunacak bu anlaşmadan yararlanmaları için Yüreğir Ziraat Odamızın 0322 321 05 10 - 0533 130 16 10 nolu telefonlarını arayarak detaylı bilgi alabilirler.”