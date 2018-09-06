YZO’dan Yüreğir Kaymakamı Genel’e veda kahvaltısı

Yüreğir Ziraat Odası Başkanı Mehmet Akın Doğan, YZO bahçesinde düzenlenen kahvaltıda, görevini, Bornova Kaymakamı olarak sürdürecek olan Fatih Genel’e, başarılar diledi.

Kaymakam Genel’e, çiftçilerin sorunlarının çözümü konusundaki destekleri nedeniyle teşekkür eden Doğan, “Kaymakamımız Fatih Genel, tarım alanlarındaki verimliliğin arttırılmasına yönelik çalışmalar konusunda büyük titizlik göstermiştir. İlçemizde göreve başlayacak yeni Kaymakamımızın da aynı duyarlılıkla hareket edeceğinden kuşkumuz yok” dedi.

Kaymakam Fatih Genel de, Adana’nın doğal lezzetleriyle dolu kahvaltı sofrası için Mehmet Akın Doğan ve YZO Yönetim Kurulu üyelerine teşekkür ederek, “Görev sürem boyunca tüm kamu kurum ve kuruluşlarımız, belediyemiz, güvenlik birimlerimiz ve sivil toplum örgütlerimizin temsilcileriyle koordineli çalışmış olmaktan büyük memnuniyet duyuyorum” ifadelerini kullandı.