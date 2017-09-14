Zabıta huzurevi sakinlerini ziyaret edip moral verdi

Zabıta Daire Başkanı Bayram Kadir Tüylü ve ekibi, hayatlarının sonbaharını yaşayan huzurevi sakinlerine çiçek ve çikolata ikramında bulunup, sohbet ederek, moral verdi.

Adana halkının huzur ve esenliği için, yılın 365 günü, 24 saat kesintisiz özveriyle görev yapan Adana Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı personeli, şefkatli yüzüyle anlamlı bir ziyaret gerçekleştirdi. Zabıta Daire Başkanı Bayram Kadir Tüylü ve zabıta memurları, Adana Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi’ne misafir oldu. Bayram Kadir Tüylü ve ekibi, huzurevi sakinlerinin ellerini öperek kırmızı karanfiller hediye etti.

Çikolata ve şeker ikramının yapıldığı etkinlikte yaşlılarla sohbet eden Bayram Kadir Tüylü, “Sizler Türkiye’nin geleceğini yetiştiren büyüklerimizsiniz. Bize hayatı öğreten, topluma öncülük eden rehberlerimizsiniz. Bizler vatan ve millet sevgisini, çalışmayı, cömertliği, dürüstlüğü sizlerden öğrendik. Sizlere en iyi şekilde hizmet etmek, hakkınızı ödeyebilmek için büyük bir gayretle çalışıyoruz. Dualarınızla birlikte bu millet geleceğe emin adımlarla yürüyor. Allah hepinize, hayırlı, mutlu, sağlıklı uzun ömürler versin. Adana Büyükşehir Belediyesi zabıtası olarak her zaman sizlerin yanındayız” diye konuştu.