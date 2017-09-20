Zabıta ve itfaiyecilere görevde yükselme eğitimi

Büyükşehir Belediyesi İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi, kurumun hukuki statüsünün düzenlenmesi ve hizmetlerin planlı, programlı, etkin, verimli ve uyum içerisinde yürütülmesi çerçevesinde Görevde Yükselme Yönetmeliği’ne göre zabıta ve itfaiye görevlileri için sınav açtı.

Başvuruları kabul edilen 92 zabıta ve 46 itfaiye personeli, 75. Yıl Sanat Galerisi’ndeki eğitim programına dahil oldu. Çukurova Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde görevli akademisyenler, yönetmelikte yer alan konularla ilgili zabıta ve itfaiye personeline eğitim vermeye başladı. Görevde Yükselme Eğitim Semineri’nin 29 Eylül’e kadar devam edeceği, sınavın da 7 Ekim’de yapılacağı belirtildi.