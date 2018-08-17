Zafer Bayramı’nı bisiklet festivali ile kutlayacaklar

Adana Bisiklet Topluluğu Spor Kulübü Derneği Başkanı İzzet Altınsoy, “Bu yıl ikincisini gerçekleştireceğimiz Toroslar (Aladağ) bisiklet Festivali’ni 30 Ağustos Zafer Bayramı’nda başlatacağız. Festivalimiz 4 gün sürecek” dedi.

Altınsoy, 2. Toroslar (Aladağ) Bisiklet Festivali’nin 30 Ağustos Perşembe Günü 68 kilometre uzaklıkta bulunan Aladağ İlçesindeki Simit Şelalesi’ne araçlarla gideceklerini ve orada konaklayacaklarını belirterek,”İkinci gün 41 kilometre bisikletlerle Simit Şelalesinden Aladağ ilçesine varacağız. Üçüncü gün yani 1 Eylül’de Aladağ İlçe Merkezinden hareket ederek 41 kilometre bisiklet sürerek Küp Şelalesi’nde olacağız. Orada kamp kuracağız ve ertesi gün, 125 kilometrelik yolu araçlara binerek Adana İl merkezine geleceğiz” dedi.

ABİT Başkanı İzzet Altınsoy, 2. Geleneksel Toroslar Bisiklet Festivali’nin Adana Bisiklet Topluluğu Spor Kulübü Derneği tarafından düzenlendiğini ifade ederek, “Tur boyunca katılımcılara ana öğün yemeklerini, su ve çay ihtiyaçlarını dernek karşılayacaktır. Tura katılmak için 18 yaşını doldurmak gerekiyor. 18 yaş altındaki katılımcılar bir yakınları ile birlikte katılabilir. Rota bol rampalı olduğundan kondisyonda olmak önemlidir. Yolun büyük bir kısmı stabilizedir. Etkinlik esnasında alkollü içecek tüketmek yasaktır. Katılımcıların doğa ile iç içe gerçekleştirilecek olan bu organizasyonda çevreye karşı bilinçli olmaları beklenmekte, çevreyi kirletmemeleri istenmektedir. Mutlaka dağ bisikleti ile gelinmelidir. İyi, güzel, eğlenceli, kazasız, keyifli ve sonuç odaklı bir etkinlik olacağına inanıyoruz” şeklinde konuştu.