Zahit Alüminyum çalışanları geleneksel iftar yemeğinde buluştu

Aynı günde 5 farklı restoranda 2 bin 18 kişinin katılımıyla verilen yemeğe katılan Zahit Alüminyum çalışanları, hem aileleri ile hoşça vakit geçirme, hem de mesai arkadaşlarını aileleri ile tanıştırma fırsatı buldular.

Çalışanların motivasyonunu artırmak, aidiyet duygusunu pekiştirmek, aileleri ve arkadaşlarıyla aynı sofrada buluşup, kaynaşmayı ve dayanışmayı güçlendirmek amacıyla düzenlenen iftar yemeğinde tutulan oruçlar dualarla açıldı.

Zahit Alüminyum Yönetim Kurulu Başkanı Zahit Balbay, işletmelerin büyümesinde, kaliteli ürün ve hızlı üretimin yanı sıra, nitelikli insan sermayesinin de önemli bir faktör olduğunun altını çizdi.

“Bilgi, Ar-Ge, inovasyon, teknoloji, doğru yönetim” gibi kavramların yanında çalışanların moral ve motivasyonu ile eğitimlerine de büyük önem verdiklerine dikkat çeken Balbay, şunları kaydetti:

“Bütün başarılar takım işidir. Dünyanın en iyi futbolcusu bile tek başına bir şey yapamaz. Biz firma olarak takım ruhuna inanıyoruz. Bütün adımlarımızı buna göre atıyoruz. Paylaşmayı seviyoruz. Bu anlayışla her yıl çalışanlarımızı ve ailelerini aynı sofra etrafında buluşturuyoruz. Bu tablo onları da bizleri de mutlu ediyor.”