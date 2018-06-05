Diğer
Kategoriler
05 Haziran 2018 12:51

Zahit Alüminyum çalışanları geleneksel iftar yemeğinde buluştu

Zahit Alüminyum, rahmet ve bereket ayı Ramazan’da çalışanlarını ve ailelerini her yıl geleneksel olarak düzenlediği iftar yemeğinde buluşturdu.

Zahit Alüminyum çalışanları geleneksel iftar yemeğinde buluştu

05 Haziran 2018 12:51


Aynı günde 5 farklı restoranda 2 bin 18 kişinin katılımıyla verilen yemeğe katılan Zahit Alüminyum çalışanları, hem aileleri ile hoşça vakit geçirme, hem de mesai arkadaşlarını aileleri ile tanıştırma fırsatı buldular.


Çalışanların motivasyonunu artırmak, aidiyet duygusunu pekiştirmek, aileleri ve arkadaşlarıyla aynı sofrada buluşup, kaynaşmayı ve dayanışmayı güçlendirmek amacıyla düzenlenen iftar yemeğinde tutulan oruçlar dualarla açıldı.


Zahit Alüminyum Yönetim Kurulu Başkanı Zahit Balbay, işletmelerin büyümesinde, kaliteli ürün ve hızlı üretimin yanı sıra, nitelikli insan sermayesinin de önemli bir faktör olduğunun altını çizdi.


“Bilgi, Ar-Ge, inovasyon, teknoloji, doğru yönetim” gibi kavramların yanında çalışanların moral ve motivasyonu ile eğitimlerine de büyük önem verdiklerine dikkat çeken Balbay, şunları kaydetti:


“Bütün başarılar takım işidir. Dünyanın en iyi futbolcusu bile tek başına bir şey yapamaz. Biz firma olarak takım ruhuna inanıyoruz. Bütün adımlarımızı buna göre atıyoruz. Paylaşmayı seviyoruz. Bu anlayışla her yıl çalışanlarımızı ve ailelerini aynı sofra etrafında buluşturuyoruz. Bu tablo onları da bizleri de mutlu ediyor.”




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER ADANA HABERLERİ
ADANA HAVA DURUMU
33
°
C
Çok Bulutlu
  • Çarşamba
    Çok Bulutlu
    33°C
  • Perşembe
    Sıcak
    37°C
  • Cuma
    Sıcak
    37°C
  • Cumartesi
    Sıcak
    35°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç