Zahit Alüminyum, teknolojiye yatırım yapıyor

Firmanın yeni yatırımı Dikey Boyahane Tesisleri üretime başladı.

Adana Organize Sanayi Bölgesi’nde; alüminyum profil, kompozit panel ve fotovoltaik panel üretimi gerçekleştiren Zahit Alüminyum, yarı otomatik olan yatay toz boya tesisini tam otomatik bir sistemle yeniledi.

"Sürdürülebilir üretim için yatırım şart"

Zahit Alüminyum Yönetim Kurulu Başkanı Zahit Balbay, sektördeki rekabet koşullarına ayak uydurmak isteyen firmalar için teknolojik yatırımların önemli olduğunu kaydetti.

Sürdürülebilir üretim için, yeniliğe ve gelişime açık olmak gerektiğini belirten Balbay, ‘’İç ve dış pazara hitap eden bir firma olarak, her zaman rekabet gücümüzü arttırmayı hedefledik. Bu sebeple teknolojik gelişmeleri takip ettik. Eski sistem renklendirme yöntemlerinden artık istediğimiz verimi alamıyorduk. Uzun araştırmalar sonucunda, Avrupa’nın en iyi dikey boyama sistemleri üreticisiyle anlaştık. 4 ay gibi bir sürede yeni teknoloji boyahanemiz kuruldu ve düğmeye bastığımız günden bu yana sorunsuz çalışıyor’’ dedi.

Zahit Balbay, satışlarda önemli bir paya sahip olan statik toz boyalı ürünlerden, dikey boyama tekniğiyle daha iyi verim aldıklarını söyledi.

"Ürünlerimiz bizim yüz akımız"

Zahit Alüminyum olarak her zaman daha nitelikli ve kaliteli ve inovatif ürünler ortaya çıkarmayı amaçladıklarının altını çizen Balbay, bu amaçla Adana’nın 3’üncü AR&GE Merkezini geçen yıl kurduklarını anımsatarak, şöyle devam etti:

“Hedefimiz her zaman kaliteyi, uygun fiyata ve hızlı bir şekilde müşterimize ulaştırmak oldu. Bunun için hiçbir yatırımdan kaçınmadık. Önceden, statik boyama işlemlerimizi birkaç istasyonda gerçekleştiriyorduk. Bu da bize, hem işçilik ve enerji maliyetinde dezavantaj yaratıyor hem de zaman kaybına sebep oluyordu. Şu anda ise tek istasyonda herhangi bir personel inisiyatifi olmadan bu işlemi gerçekleştiriyoruz. Cihaz, kimyasalı otomatik dozajlama ile alıyor, işlem sırasında askı izi oluşmuyor. Buda görsel anlamda müşterilerimize avantaj sağlıyor biz de üründen fire vermemiş oluyoruz. Ürünlerimiz bizim yüz akımız, markamız ve etiketimizdir. Bu sebeple en kaliteli üretimi yapmak için yatırımlarımızı sürdüreceğiz."

Adana Organize Sanayi Bölgesi’ndeki tesislerinde, 35 yıllık deneyimle "Aluminance" ve "Vetrina" markaları ile alüminyum profil ile kompozit panel, "Zahit" markası ile alüminyum profil üretimi gerçekleştiren Zahit Alüminyum, Türk Girişim ve İş Dünyası Konfederasyonu ve Londra Borsası ELITE Program iş birliğiyle hazırlanan Türkiye’nin en parlak 100 şirketi listesi ile İstanbul Sanayi Odası’nın hazırladığı Türkiye’nin ikinci 500 büyük sanayi kuruluşu arasında yer alıyor.