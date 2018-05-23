Zahit Alüminyum, Yapı Fuarı’nda ürünlerini tanıttı

Firmaların markalarını on binlerce ziyaretçiyle buluşturduğu Türkiye’nin en büyük Yapı Fuarı’nda Zahit Alüminyum, A2 kompozit, mimari sistem profilleri, endüstriyel profiller, kompozit panellerden oluşan ürünlerini sergiledi. İsrail, Irak, Avusturya, İran, Azerbaycan, Suudi Arabistan, Romanya, Tunus, Avustralya, Bulgaristan, Almanya, İsviçre, Kosova, Polonya, İtalya, Cezayir, Türkmenistan, Kıbrıs, Gürcistan ve Hollanda’ya ihracat yapan Zahit Alüminyum’un Yönetim Kurulu Başkanı Zahit Balbay ve fuar ekibi, yabancı yatırımcılarla temaslarda bulundu.

Türkiye’nin yanı sıra Balkanlar, Orta Asya, Ortadoğu ve Kuzey Afrika’dan 16 ülkeden firmanın iş ve iş birliği fırsatlarını yakalamak için stant açtığı fuarda Zahit Alüminyum, yeni ihracat ve yatırım potansiyellerini araştırdı.

Fuarın ardından, yurt içi bayileri ve ekibiyle yemek yiyen Zahit Balbay, ülkede düzenlenen bu tarz tanıtımların, özellikle ihracat yapan firmalar için çok faydalı olduğunu kaydetti.

Zahit Alüminyum Ar&Ge Merkezi’nde YDK80 adıyla geliştirdiği “Yangına Dayanıklı” ürün ile ülke genelinde dikkatleri üzerine toplayan firma, Ar&Ge Merkezi’nde halen 10 farklı proje üzerinde çalışmalarını sürdürüyor.