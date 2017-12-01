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01 Aralık 2017 13:08

Zahit Alüminyum’un yeni yatırımı yeni yılda üretime başlayacak

Zahit Alüminyum’un, bir yapı sistem markası olan Aluminance, kompozit panelde B1 ve B2 normlarında yaptığı üretimin yanı sıra, dünya standartlarında A2 yanmazlık sınıfı alüminyum kompozit panel üretimine de başlıyor.

Zahit Alüminyum’un yeni yatırımı yeni yılda üretime başlayacak

01 Aralık 2017 13:08


Adana Organize Sanayi Bölgesi’ndeki tesislerinde, Aluminance, Vetrina ve Zahit markaları ile alüminyum profil, Aluminance ve Vetrina markaları ile kompozit panel, Solarfield markası ile de gün ışığını elektrik enerjisine dönüştüren fotovoltaik güneş paneli üretimi gerçekleştiren Zahit Alüminyum, teknolojiye yatırım yapmayı sürdürüyor.


Zahit Alüminyum Yönetim Kurulu Başkanı Zahit Balbay, alüminyum profil ve kompozit panelde prestij markaları olan Aluminance için yaptıkları yeni bir teknolojik yatırımla, dünya standartlarında A2 yanmazlık sınıfı alüminyum kompozit panel üretimine başlayarak, müşteri beklentilerine maksimum seviyede yanıt vereceklerini bildirdi.



Hem dış hem iç mekanlarda kullanılıyor


Balbay, kompozit panelin, daha çok yapı sektöründe kullanılan bir ürün olmasına karşın, kolay uygulama özelliği, modern görünümü, ekonomik fiyatları, modern tasarımları ve ucuz işçiliği gibi çeşitli avantajları nedeniyle dekorasyon ve reklam başta olmak üzere birçok alanda tercih edildiğini belirtti.


Zahit Balbay, iki alüminyum levha arasına polietilen dolgu yerleştirmek sureti ile elde edilen kompozit panellerin hafif yapısı ile taşıyıcı sistem ve kolonlara ekstra yük bindirmeden yüksek standartlı binaların yapılmasına zemin hazırladığını vurguladı.


Kompozit panel kullanımının geniş yelpazedeki renk seçenekleriyle de mekanlara tarz kattığını ifade eden Zahit Balbay, yeni yılın ilk aylarında üretime başlayacak yeni tesislerinde B1 ve B2 normlarındaki üretimlerine ek olarak A2 normlarında da dünya standartlarında üretim yapacaklarını ifade etti.



Yangınlara karşı yüksek performans


Balbay, A2 sınıfı alüminyum kompozit panellerin en büyük özelliğinin yangına karşı en üstün performans sağlayan yanmaz malzeme özelliği taşıması olduğunu belirterek, “Günümüzde artık yanmaz sınıfı malzemelerin kullanılması olası bir yangında binayı korumaktadır. Ayrıca, binaların yangından korunması yönetmeliğine göre de bina yüksekliği 21.5 metreden fazla olan yapılarda A2 sınıfı yanmaz malzeme kullanılması yasal bir zorunluluktur” diye konuştu.


Balbay, yeni trend bir yapı malzemesi olan kompozit panellerin, yapıların dış yüzeyleri için taş, tuğla, ytong gibi ağır ve mali külfetli malzemelerin yerine kullanılarak hem daha modern, hem dayanıklı, hem de düşük maliyetli projelerin ortaya çıkarılmasının sağlandığını belirterek, “Dış cephenin yanı sıra iç mimaride de yine aynı kullanım avantajları nedeniyle tercih edilen kompozit paneller, geniş renk kartelasıyla da kullanıcıları cezbediyor” dedi.



Geniş kullanım alanı var


Kompozit paneller, yapıların iç ve dış cephe uygulamalarında, ticaret, iş ve alışveriş merkezlerinde, dükkanlarda, banka ve otel cephe uygulamalarında, havaalanları, tren garları, otobüs terminallerinde, tünel - metro istasyonları iç yüzey kaplamalarında, stadyum ve spor kompleksi uygulamalarında, eski binaların yenileme uygulamalarında, her türlü balkon dekorasyon uygulamalarında, kolon ve kiriş kaplamalarında, saçak, tavan kaplama uygulamalarında, ofis uygulamalarında, reklam, ilan pano tasarım ve uygulamalarında, akaryakıt istasyonlarında, metro duraklarında, sergi ve fuar merkezlerinde, her türlü işaret yönlendirme levhalarında, yürüyen merdiven ve asansör gibi çok geniş bir yelpazede kullanılıyor.




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