Ziller başarı için çaldı

Erkan Koleji’nin ana okulu, ilkokul, ortaokul ve Anadolu Lisesi öğrencileri için ders zili çaldı. Okullarına ve öğretmenlerine kavuşan öğrencilerin heyecanına veliler de ortak oldular. Veliler bu özel günde çocuklarıyla okul selfiesi yaptılar. Okul bahçesinde yapılan tören, Erkan Koleji’nin 1’inci sınıf öğrencileri ellerindeki Türk bayraklarını sallayarak İzmir Marşı eşliğinde, öğretmenler, diğer öğrenciler ve velilerin alkışları arasında yerlerini almalarıyla başladı. Ulu Önder Atatürk ve şehitler için bir dakikalık saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından konuşan İlköğretim Müdürü Nazmiye Çabuk, doğada insanın aklı ve zekası ile diğer canlılardan ayrıldığını kaydederek, “Aklı geliştiren, kullanılmasını öğreten, bilgilerle zenginleştiren okuldur. Görevimiz sizleri yararlı ve uygar insan olarak yetiştirmek. Aklınızın zengin olmasını istiyorsanız, uygar bir insan olarak yetişmeyi istiyorsanız, okulunuza dört elle sarılın, ona sahip çıkın. Okulun bütün imkanlarından yararlanın” dedi.

Erkan Eğitim Kurumları Genel Koordinatörü İzzettin Yüzçelik de, “Cumhuriyet’in sevgili çocukları, okulunuza hoşgeldiniz” diyerek öğrencileri selamladı. Başarı için okul, öğretmen, veli işbirliğinin gerekliliğine dikkat çeken Yüzçelik, “Bu işbirliği bizi başarıya ulaştıracak. Emin ellerde yetişip, gelecekte onur duyacağınız kıymetli evlatlarınızın vatana millete hizmet eden bir Cumhuriyet evladı olarak yetişmesi en samimi dileğimizdir” diye konuştu.

Öğrencilerin şiirler okumasının ardından, sonsuzluğu, özgürlüğü, başarıyı ve yükselişi temsilen gökyüzüne balonlar uçuruldu. Öğrencilerin ders başı yapmaları nedeniyle yaşadıkları heyecana Erkan Eğitim Kurumları Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Hatipoğlu da ortak oldu. Törenin ardından birinci sınıfları gezen Hatipoğlu, “okulumuza hoş geldiniz” dediği öğrencilerle tek tek sohbet etti. Eğitimdeki yenilikleri sürekli takip ederek, okullarına taşıdıklarını ve Adana’da ilk 3 arasında yer almak hedefine emin adımlarla ilerlediklerini kaydeder Hatipoğlu, okullarında özgüveni yüksek, üretken, uygar, geleceği güvenle emanet edeceğimiz bireyler yetiştirdiklerini söyledi.