Ziraat Türkiye Kupası 3. Eleme Turu: Adana Demirspor: 2 - Yeni Orduspor: 1

Ziraat Türkiye Kupası 3.
Eleme Turu'nda Adana Demirspor, TFF 3.Lig ekibi Yeni Orduspor'u 2-1 yenerek bir üst tura yükseldi.
Maçtan dakikalar
5.dakikada sol kanatta topla buluşan Sebahattin'in ceza sahasına ortasında Fatih'in vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 0-1
71. dakikada sola kanattan Berk'in uzaktan kaleye çektiği şutta kaleci Oytun topu elinden sektirdi. Araya giren Batuhan Karadeniz fırsatı iyi değerlendirerek topu ağlara gönderdi. 1-1
77. dakikada Adana Demirspor penaltı vuruşu kazandı. Topun başına geçen Batuhan Karadeniz topu direğin üstünden auta attı.
90+5. dakikada Adana Demirspor penaltı kazandı. Topun başına geçen Orkan Çınar meşin yuvarlığı ağlara göndererek maçın skorunu belirledi. 2-1
Stat: 5 Ocak Fatih Terim
Hakemler: Murat Erdoğan, Ahmet Şimşek, Ali Tuna
Adana Demirspor: Sabri Fener, Talha Sanuç, Berk Yıldız, Emre Nefiz, Anderson Oliveira (Galip Güzel dk. 87 ?), İsmail Konuk (Milan Mitrovic dk. 46), Batuhan Karadeniz, Erdal Öztürk, Murat Akın (Traore dk. 69), Batuhan İşçicler, Orkan Çınar
Yedekler: Kurtuluş Yurt, Galip Güzel, Pote, Milan Mitrovic, Kaan Türkmen, Rüştü Hanlı, Traore
Teknik Direktör: Hakan Kutlu
Yeni Orduspor: Oytun Özdoğan, Furkan Işıkdemir (Muhammed Atay dk. 76), Mustafa Öztürk (Burak Aydın dk. 56), Fatih Şerifoğlu, Sebahattin Usta, Kerim Bölük, Mustafa Kayabaşı, Abdulsamet Burak, Selimhan Solmaz, Hasan Kaya, Hakan Vapurluoğlu
Yedekler: Murat Demir, Aykut Öztürk, Burak Aydnı, Berkay Ekmekci, Muhammed Atay, Asım Can Çaykıran, Selim Şahinbaş
Teknik Direktör: Mustafa Özer
Goller: Batuhan Karadeniz (dk.71), Orkan Çınar (dk. 90+5 pen.) (Adana Demirspor), Fatih Şerifoğlu (dk. 5) (Yeni Orduspor)
Sarı kartlar: Emre Nefiz, Batuhan İşçiler (Adana Demirspor), Fatih Solmaz, Abdulsamet Burak, Muhammed Atay (Yeni Orduspor)