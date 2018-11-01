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Ziraat Türkiye Kupası: Adana Demirspor: 3 - Dersim 62 Spor: 1

1 yenerek tur atladı.



Maçtan dakikalar


17. dakikada Hakan Bilgiç'in ortasında Berk'in gelişine vuruşunda savunmaya da çarpan top ağlarla buluştu. 1-0


54. dakikada Doğancan'ın uzaktan sert şutunda meşin yuvarlak filelere gitti. 1-1


77. dakikada Doğancan'ın sağ kanattan ortasında Yasin'in kafa vuruşunda üst direğe de çarpan top auta çıktı.


114. dakikada Orkan'ın pasında Boubacar'ın yerden şutunda top direğe çarparak ağlarla buluştu. 2-1


119. dakikada ceza sahasında Kosecki pasında Emre topu filelere gönderdi. 3-1



Stat: 5 Ocak Fatih Terim


Hakemler: Özgüç Türkalp, Bahtiyar Birinci, Hasan Hüseyin Tetik


Adana Demirspor: Kurtuluş, Tayyip, Traore, Berk, Anderson (Orhan dk. 67), Hakan, Batuhan Karadeniz (Kosecki dk. 83), Rüştü, Murat (Emre dk. 54), Batuhan İşçiler (Boubacar dk. 106), Orkan


Yedekler: Ahmet, Yiğit, Mehmet


Teknik Direktör: Hakan Kutlu


Dersim 62 Spor: Mehmet Oğuzcan, Murat, Mehmet Aydur (Hüseyin dk. 88 ?, Berkan dk. 106) , Emre, Nurlan (Rodriguez dk. 46), Ferhat (Eyüp dk. 110), Fatih, Ahmet, Yasin, Caner, Doğancan


Yedekler: Can, Berkan, Kadir, Abdulkadir


Teknik Direktör: Erhan Koç


Goller: Berk (dk. 17) Boubacar (dk. 114) Emre (dk. 119) (Adana Demirspor), Doğancan (dk. 54) (Dersim 62 Spor)


Kırmızı Kart: Tayyip (dk. 62) (Adana Demirspor)


Sarı kartlar: Ferhat, Yasin, Nurlan, Ahmet (Dersim 62 Spor) Traore, Emre, Boubacar (Adana Demirspor)

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